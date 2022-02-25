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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة التجارة العالمية تحذر من ارتفاع أسعار القمح والخبز بسبب الحرب الأوكرانية

التجارة العالمية
التجارة العالمية تحذر من ارتفاع أسعار القمح

حذرت منظمة التجارة العالمية، الجمعة، من ارتفاع أسعار القمح بسبب أزمة أوكرانيا، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثاني.

 

وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، إن الحرب في أوكرانيا سيكون لها تداعيات كبيرة على أسعار القمح.

 

وأضافت في مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس: "سيكون هناك تأثير كبير على أسعار القمح وعلى أسعار الخبز العادي أيضًا"، مشيرة إلى أن أوكرانيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم.

 

يأتي ذلك بعدما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار الحبوب إلى مستويات قياسية في جلسات التداول الأوروبية، حيث بلغ سعر القمح 344 يورو للطن لدى مجموعة "يورونكست" التي تدير عدداً من البورصات الأوروبية.

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وتشكل روسيا وأوكرانيا معاً حوالي 29% من صادرات القمح العالمية و80% من صادرات زيت دوار الشمس و19% من صادرات الذرة العالمية.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بتوين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

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