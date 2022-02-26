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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

26 فبراير.. ماذا يقول تاريخ ميلادك وما هي نصيحة الأبراج؟

الابراج
الابراج

برج الحوت من الأبراج المائية التي تميل نحو الخيال كما إنهم يهتمون بعمق بالآخرين  ونادرًا ما يقف الحوت لرؤية أحبائهم غير سعداء.

كشف موقع labyrinthos، عن أبرز مميزات  برج الحوت وكان أهمها ..

برج الحوت مليء بالأفكار العظيمة  قد يجدون صعوبة في تحقيق هذه الأفكار بمفردهم لكن يمكنهم التفوق عندما يأخذون دور المعلم أو القدوة، بسبب طبيعتها الحساسة،  و يتميز مولود هذا البرج بأنه شديدة التعاطف عندما يعاني الآخرون من حولهم  فإنهم يعانون أيضًا،  وهذا يجعلهم بطبيعة الحال أشخاص طيبين للغاية ، ويحبون القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة من هم أقل حظًا منهم، يحب الحوت الكون ومخلوقاته بعمق ، وسيشعر أصدقاؤهم وأحبائهم بفوائد تعاطفهم.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد شخصية اليوم 26 فبراير في علم الأرقام..

 

كنت مولودا في يوم 26 فبراير؛ فإن ذلك يعني  أنك  أنك تتمتع بشخصية متزنة وأن لديك استعدادا للقيام بتضحيات دائما في سبيل من تحب.

نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد اليوم 26 فبراير: هذا العام  يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، عليك ستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.

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