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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كامل العدد.. أنغام تبدأ حفلها بقصر عابدين

حفل أنغام
حفل أنغام

بدأ منذ قليل حفل الفنانة أنغام بقصر عابدين، وصعدت على المسرح وسط تحية الجمهور  لتقدم أغنية "كل ما نقرب لبعض"، ثم حالة خاصة جدا.

ورفع الحفل شعار كامل العدد بعد توافد الجمهور منذ ما يقرب من ساعتين، ويقود الفرقة الموسيقية بقيادة كريم فودة.

وحرصت أنغام على تحية الجمهور الذي حضر رغم الأجواء الشتوية الباردة قائلة:" لايقين على المكان".

ومن المقرر أن تقدم أنغام بالحفل حاله خاصه جدا اساميك الكتيره ياريتك فاهمنى سيدى وصالك عرفها بيا مهزومه ولادبلت عمرى معاك حته ناقصه اكتب لك تعهد هو نفس الشوق انا بعته كتير هتشتاقوا ونفضل نرقص بتوصفنى حبايبنا اتجاه واحد  بعتلى نظره قلبك اجمل مكان.

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أنغام الفنانة انغام حفل الفنانة أنغام قصر عابدين اتجاه واحد

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