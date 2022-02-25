فاروق الباز : والدي مُعلّم الشيخ متولي الشعراوي |فيديو

قال الدكتور فاروق الباز مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، إن والده كان مهتما بجمع المعرفة والعلم بين أشقائه الصبيان ويقرأ عليهم الكتاب، ويقول لهم: "من يعلم شيئا عليه أن يعلم الناس من علمه".

وتابع الباز خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الحياة،:" والدى هو من علم الشيخ محمد متولى الشعراوى، أرسلت 100 طلب لأكثر من مكان ولم يتم القبول، ولكن ذهبت إلى أمريكا بعد التخرج أرسلت جواب إلى وكالة ناسا كانوا طالبين جيولوجيين عن دراسة القمر وأرسلت وتم قبولى".

وأشار إلي أن ناسا لها 5 مراكز رئيسية ورئيس الوكالة يمر عليهم جميعا وكان يحفز العاملين فى الوكالة على الإنتاج ويقدم لهم الدعم الكامل، وعند إنشاء تليسكوب تم تسميته باسم رئيس الوكالة لما قدمه من تضحيات بالوكالة.

ولفت إلي أنه درس الصحراء المصرية وبها العديد من المميزات، مؤكدا أننا لا نعلم بزيادة الغذاء بعيدا عن ضفتى النيل، منذ 7 آلاف سنة.