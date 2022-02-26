مساعد وزير الخارجية الأسبق: روسيا نجحت في التعامل مع الأزمة الأوكرانية.. فيديو

خصص برنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، في حلقة اليوم، للحديث عن تطورات الأزمة الأوكرانية، وهل نحن على وشك اندلاع حرب عالمية ثالثة؟ وهل من الممكن أن تتراجع #روسيا؟.



وقال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الاستراتيجية الروسية للتعامل مع الأزمة الأوكرانية نجحت بدليل إعلان الكرملين استعداد بوتين إرسال وفد إلى مينسك للتفاوض مع الجانب الأوكراني".

وأضاف: "كل التركيز خلال الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكأن مشكلة حلف الناتو والولايات المتحدة مع شخص"،لافتا: "كان هناك سوء تقدير موقف من الحكومة الأوكرانية للأزمة".

وأوضح: "بوتين أشار في نهاية العام الماضي إلى أنه إذا دخلت أوكرانيا الحلف الأطلنطي سيكون مقدمة للهجوم على القرم".