مطرب عالمي: محمد رمضان حنين بطريقة غير طبيعية

قال المطرب العالمي، مساري، إنه تربى على القيم التي تقول إن الذي ينكر أصله يصير بلا أصل.

وأضاف مساري خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن الظروف التي مرت بها لبنان في الحرب الأهلية بالتسعينات جعلته ينتقل إلى بلاد الغرب مضطرا لكنه متمسك بعروبته.

وتابع: أن اللبنانيين استطاعوا تحقيق هدف الاعتزاز بالهوية بعد تجرع طعم المعاناة.

مساري: محمد رمضان حنين

وأردف المطرب العالمي مساري، أن الجمهور سـ يستوعب في المستقبل من هو محمد رمضان، وماذا سيفعل في مجال المزيكا، معقبا:" رمضان حنين بطريقة غير طبيعية".

وأكد الفنان مسارى أن المطرب لدى العرب محصور في فئة معينة لكن ما يفعله محمد رمضان هو نوع جيد من الفن.