فوز قائمة مصيلحي بالاتحاد السكندري

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى الاتحاد السكندرى برئاسة المستشارة مرزوقة إسماعيل عبد السلام، أسماء آخر فائزين لآخر انتخابات أعضاء مجلس إدارة للأندية الرياضية على مستوى الجمهورية، وفوز قائمة مصيلحي باكتساح.

وحصل ابراهيم شعبان علي ١٣٥٢٨ صوتا وحصل محمد أحمد علي ١٣٠٣٢ صوتا فيما حصل حازم الرجال على ١٢٤٧٩ صوتا و َحصل محمد خميس على ١١٧١٥ صوتا واخيرا حصل أسماعيل محمد علي ١١٥١٤ صوتا.

وتشكلت عضوية اللجنة من المستشارين عصام محمد سعد ونبيل سلامة محمد وأحمد صابر أحمد وعبد المحسن عبد العزيز عبد الحي وحضور المستشار صالح سليم ممثلا عن اللجنة الأوليمبية



و بدأت فاعليات انتخابات نادي الاتحاد السكندري وسط إجراءات احترازية مشدده لمواجهة فيروس كورونا المستجد في تمام التاسعة صباحا وتم غلق صناديق التصويت في الساعة السابعة مساء .

وصرحت الدكتورة صفاء الشريف وكيل اول وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية بأن اللجان الانتخابية بدأت منذ الساعة التاسعة صباحا في أستقبال الناخبيين ممكن لهم حق التصويت وعددهم

٥٢٤٧٦ ممكن لهم حق التصويت ، كل طبقا لأرقام لجنته في مشهد ديمقراطي وحضاري مشرف

وقد حضر الانتخابات ١٨٢٣١ ناخبا خلال اليوم الانتخابي.

وحسمت التزكية اول امس الأربعاء مقعد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بشطب شريف الحلو الذي كان من المقرر أن يتنافس مع أحمد عبد المجيد والذي حصل على المقعد بالتزكية بعد شطب الحلو.

يذكر أنه تم فتح باب الترشيح على انتخابات مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وأغلق باب الترشيح في السادس من يناير من العام الحالي وقد تم حسم معظم مقاعد مجلس الإدارة بالتزكية حيث فاز كلا من محمد مصلحي بمقعد رئيس مجلس إدارة النادي وأحمد عبد المجيد بمقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

فيما حصل محمد البحيري ومحمود القاضي على مقاعد أعضاء مجلس الإدارة تحت السن بالتزكية.

ويجرى التصويت يوم الجمعة القادم على خمس مقاعد لأعضاء مجلس الإدارة فوق السن.