خالد عبد الله عيسى نقيبا للمهندسين بمطروح.. تعرف على النتيجة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية لمهندسي مطروح، برئاسة المستشار أيمن الغمراوى، عن فوز المهندس خالد عبدالله عيسى نقيبا للمهندسين بمطروح.

وأسفرت نتيجة الانتخابات عن حصول خالد عبد الله عيسيي على 208 أصوات، بينما حصل منافسه المهندس احمد يس على 118 صوتا، والمهندس إبراهيم الحفيان على 66 صوتا.

كما فاز بمقاعد عضوية مجلس نقابة المهندسين الفرعية بمطروح، عن شعبة مدني كلا من المهندس عصام مرسي والمهندس عبد الرحمن سويد والمهندس كريم السيد حسن، وشعبة كهرباء المهندس محمد عبد الحميد الرياش، و المهندس احمد السيد الصباح، و َشعبة ميكانيكا المهندس احمد عبد المنعم سلمان، وشعبة عمارة عمرو محمود سطيحة.

وأوضح المستشار أيمن الغمراوي أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات بلغ 401 مهندس بلغت عدد الأصوات الصحيحة 392 صوتا وعدد الأصوات الباطلة 9.