اخبار العالم | سفارة مصر برومانيا تناشد المواطنين بأوكرانيا التوجه لـ4 نقاط حدودية .. انفجارات هائلة تهز كييف .. زيلنيسكي يطالب إسرائيل بالوساطة لدى روسيا .. عقوبات ضد بوتين وحاشيته

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الجمعة العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الاصعدة وتصدر ذلك:

ناشدت السفارة المصرية ببوخارست، اليوم الجمعة، المواطنين المصريين المتواجدين حاليا على الحدود الأوكرانية الرومانية

أفادت وسائل إعلام محلية في أوكرانيا، الجمعة، بسماع دوي انفجارات قوية متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف.

حذرت منظمة التجارة العالمية، الجمعة، من ارتفاع أسعار القمح بسبب أزمة أوكرانيا، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثاني.

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف.

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن الجمعة، أنه أمر بنشر قوات إضافية لتعزيز القدرات الأمريكية في أوروبا ودعم الحلفاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية في نبأ عاجل اليوم عن ان الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنيسكي طلب من رئيس الوزراء نافتالي بينيت الوساطة من اجل إنهاء أزمة الغزو الروسي لبلاده

قالت الحكومة الألمانية إن رئيس المخابرات الألمانية برونو كال علق خلال الغزو الروسي إلى أوكرانيا، ما اضطر إلى تنفيذ عملية عبر القوات الخاصة لإجلائه برا من كييف.

فتحت الأمم المتحدة تحقيقا جديدا في مزاعم جديدة بأن المسؤولين شمال موزمبيق أجبروا النساء على تقديم اجسادهن لراغبي المتعة الجنسية مقابل حصولهن على الغذاء.

ألمح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى إمكانية منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حق اللجوء في حال قرر مغادرة بلاده هربًا من القوات الروسية.

حذر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الجمعة، من أن عدد الجنود الروس الذين سيموتون في أوكرانيا، قد يعادل عدد من قتلوا في حربين في الشيشان.

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، بإصابة سفينة شحن ترفع علم بنما بصاروخ قبالة ساحل أوكرانيا، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثاني.

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، حظر الوصول جزئيا إلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثاني.

وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية بين حكومتي المملكة وقطر في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة بين الجانبين في جدة بتاريخ 2/5/ 2017م، والتي تساهم في عملية التوسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي للطرفين

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، فرض عقوبات لتجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثاني.

أعلنت زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" الجمعة، إنهم بدأوا في إرسال مزيد من القوات إلى شرق أوروبا، وذلك بعدما غزت روسيا أوكرانيا، قائلين إن موسكو كذبت بشأن نواياها.

اجتاحت عاصفة ثلجية مناطق عدة في شمال شرق الولايات المتحدة، حيث أدى تساقط الثلوج الكثيف إلى غلق الطرق والمدارس، وإلغاء مئات الرحلات الجوية.