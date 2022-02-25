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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اخبار العالم | سفارة مصر برومانيا تناشد المواطنين بأوكرانيا التوجه لـ4 نقاط حدودية .. انفجارات هائلة تهز كييف .. زيلنيسكي يطالب إسرائيل بالوساطة لدى روسيا .. عقوبات ضد بوتين وحاشيته

اخبار العالم
اخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الجمعة العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الاصعدة وتصدر ذلك:  

سفارة مصر برومانيا تناشد المواطنين على الحدود الأوكرانية التوجه لـ4 نقاط

ناشدت السفارة المصرية ببوخارست، اليوم الجمعة، المواطنين المصريين المتواجدين حاليا على الحدود الأوكرانية الرومانية

انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف.. فيديو

أفادت وسائل إعلام محلية في أوكرانيا، الجمعة، بسماع دوي انفجارات قوية متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف.

منظمة التجارة العالمية تحذر من ارتفاع أسعار القمح والخبز بسبب الحرب الأوكرانية

حذرت منظمة التجارة العالمية، الجمعة، من ارتفاع أسعار القمح بسبب أزمة أوكرانيا، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثاني.

إدارة بايدن: نجهز عقوبات على بوتين بالاتفاق مع الأوروبيين.. وتحذر من استهداف الرئيس الأوكراني

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف.

بايدن: أمرت بنشر قوات إضافية في أوروبا.. وبوتين فشل في تقسيم الغرب

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن الجمعة، أنه أمر بنشر قوات إضافية لتعزيز القدرات الأمريكية في أوروبا ودعم الحلفاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

رئيس أوكرانيا يطالب اسرائيل بالوساطة لدى روسيا لإنهاء الأزمة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية في نبأ عاجل اليوم عن ان الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنيسكي طلب من رئيس الوزراء نافتالي بينيت الوساطة من اجل إنهاء أزمة الغزو الروسي لبلاده

قوات خاصة لإجلاء رئيس المخابرات الألمانية العالق في أوكرانيا

قالت الحكومة الألمانية إن رئيس المخابرات الألمانية برونو كال علق خلال الغزو الروسي إلى أوكرانيا، ما اضطر إلى تنفيذ عملية عبر القوات الخاصة لإجلائه برا من كييف.

الجنس مقابل الخبز.. الأمم المتحدة: فتح التحقيق في حوادث اغتصاب النساء في كابو ديلجادو بـ موزمبيق

فتحت الأمم المتحدة تحقيقا جديدا في مزاعم جديدة بأن المسؤولين شمال موزمبيق أجبروا النساء على تقديم اجسادهن لراغبي المتعة الجنسية مقابل حصولهن على الغذاء.

بوريس جونسون يلمح إلى منح رئيس أوكرانيا حق اللجوء في بريطانيا

ألمح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى إمكانية منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حق اللجوء في حال قرر مغادرة بلاده هربًا من القوات الروسية.

وزير الدفاع الأوكراني يطالب الروس بالخروج للشوارع لوقف الحرب: خافوا على أحبابكم

حذر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الجمعة، من أن عدد الجنود الروس الذين سيموتون في أوكرانيا، قد يعادل عدد من قتلوا في حربين في الشيشان.

إصابة سفينة شحن بصاروخ قبالة ساحل أوكرانيا

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، بإصابة سفينة شحن ترفع علم بنما بصاروخ قبالة ساحل أوكرانيا، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثاني.

بسبب انتهاك الحقوق والحريات.. روسيا تعلن حجب موقع فيسبوك

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، حظر الوصول جزئيا إلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثاني.

في مجال خدمات النقل الجوي.. اتفاقية جديدة بين قطر والسعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية بين حكومتي المملكة وقطر في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة بين الجانبين في جدة بتاريخ 2/5/ 2017م، والتي تساهم في عملية التوسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي للطرفين

بريطانيا تعلن تجميد أصول بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، فرض عقوبات لتجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثاني.

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.. الناتو يرسل قوات إضافية إلى شرق أوروبا

أعلنت زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" الجمعة، إنهم بدأوا في إرسال مزيد من القوات إلى شرق أوروبا، وذلك بعدما غزت روسيا أوكرانيا، قائلين إن موسكو كذبت بشأن نواياها.

تحذير لـ 40 مليون أمريكي.. عاصفة ثلجية قوية تضرب الولايات المتحدة

اجتاحت عاصفة ثلجية مناطق عدة في شمال شرق الولايات المتحدة، حيث أدى تساقط الثلوج الكثيف إلى غلق الطرق والمدارس، وإلغاء مئات الرحلات الجوية.

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