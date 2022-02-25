بسبب انتهاك الحقوق والحريات.. روسيا تعلن حجب موقع فيسبوك

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، حظر الوصول جزئيا إلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثاني.

قررت الدائرة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام فرض قيود جزئية على الوصول لـ"فيسبوك" ابتداءً من 25 فبراير، بسبب رقابة المنصة على وسائل الإعلام الروسية.

نشرت اللجنة بيانا قالت فيه "قرر مكتب المدعي العام، بالاتفاق مع وزارة الخارجية، اعتبار شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك على أنها متورطة في انتهاك حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وكذلك حقوق وحريات المواطنين الروس".

وذكرت أن منصة "فيسبوك" فرضت قيودا غير معقولة على صفحة "نوفوستي"، بالإضافة إلى ذلك، تم حظر المواد من 4 وسائل إعلام روسية وهي "قناة زفيزدا" و"وكالة نوفوستي" و"موقع لينتا.رو" و"موقع غازيتا.رو".

وفي وقت سابق، قام "فيسبوك" بتقييد صفحة وكالة "ريا نوفوستي" (سبوتنيك الناطقة باللغة الروسية) لمدة تسعين يوما، واعتبرت المجموعة الإعلامية الروسية أن هذا انتهاك أكبر لحرية الكلام من قبل الشبكة الاجتماعية الأمريكية.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بتوين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.