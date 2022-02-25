عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب انتهاك الحقوق والحريات.. روسيا تعلن حجب موقع فيسبوك

روسيا تعلن حجب موقع
روسيا تعلن حجب موقع فيسبوك

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، حظر الوصول جزئيا إلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثاني.

قررت الدائرة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام فرض قيود جزئية على الوصول لـ"فيسبوك" ابتداءً من 25 فبراير، بسبب رقابة المنصة على وسائل الإعلام الروسية.

نشرت اللجنة بيانا قالت فيه "قرر مكتب المدعي العام، بالاتفاق مع وزارة الخارجية، اعتبار شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك على أنها متورطة في انتهاك حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وكذلك حقوق وحريات المواطنين الروس".

وذكرت أن منصة "فيسبوك" فرضت قيودا غير معقولة على صفحة "نوفوستي"، بالإضافة إلى ذلك، تم حظر المواد من 4 وسائل إعلام روسية وهي "قناة زفيزدا" و"وكالة نوفوستي" و"موقع لينتا.رو" و"موقع غازيتا.رو".

بعد سيطرة روسيا عليها.. أوكرانيا تعلن ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل

سوريا..بشار الأسد: روسيا تدافع عن مبادئ العدل والإنسانية بالحرب فى أوكرانيا

وفي وقت سابق، قام "فيسبوك" بتقييد صفحة وكالة "ريا نوفوستي" (سبوتنيك الناطقة باللغة الروسية) لمدة تسعين يوما، واعتبرت المجموعة الإعلامية الروسية أن هذا انتهاك أكبر لحرية الكلام من قبل الشبكة الاجتماعية الأمريكية.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بتوين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

فيسبوك روسيا حجب فيسبوك حظر فيسبوك موسكو أوكرانيا غزو اوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

إصابة سفينة شحن بصاروخ قبالة ساحل أوكرانيا

بعد سيطرة روسيا عليها.. أوكرانيا تعلن ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

التعليم العالي : طلابنا بالجامعات الأوكرانية بخير ويستكملون دراستهم أونلاين

شافها في وضع مخل| جزار يقتل ابنته بـ شومة ومفاجأة من والدتها

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بإنهاء محاور ومشروعات قبل شهر رمضان

موضوعات متعلقة

غزو أوكرانيا.. لماذا سعت روسيا للسيطرة على محطة تشيرنوبل النووية؟

بعد سيطرة روسيا عليها.. أوكرانيا تعلن ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة: 50 ألف أوكراني فروا من البلاد خلال 48 ساعة.. فيديو

العقوبات ضد روسيا.. هل ينجح الغرب في إسقاط اقتصاد موسكو بحجبها من نظام "سويفت"؟

توخيل: تشيلسي جاهز بالكامل لنهائي كأس الرابطة.. وليفربول الأقرب للانتصار

الخارجية : توجيه المصريين بغرب أوكرانيا إلى رومانيا وبولندا بفيزا 15 يومًا

خطوة بخطوة.. كيف تحصل على وظيفة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

جروبات السفر على فيسبوك تتحول لـ وسائل إنقاذ للمغتربين بـ أوكرانيا |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين التخلي والبقاء والزمالك والرجاء.. هل يرحل معين الشعباني عن المصري البورسعيدي؟

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

فيديو

فيديو جراف.. هل ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد؟

فيديو جراف.. كوريا الشمالية تتخلص من التقويم الميلادي.. ما القصة

فيديو جراف| شروط تذكرتي لحضور مباراة مصر والسنغال.. تعرف عليها

أكثر من 200 هجمة.. تفاصيل الحرب البرية الجوية على أوكرانيا |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ