بالأسماء .. إعلان الفائزين على المقاعد الفرعية في نقابة المهندسين بالمنوفية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في محافظة المنوفية، عن انتهاء فرز الأصوات على مقعد نقيب المهندسين والمقاعد الفرعية.

وستتم عملية الإعادة علي مقعد النقيب بين الدكتور شبل ضحا النقيب الحالي حيث حصل علي 812 والمهندس اشرف فرحان 801 صوت حيث لم تتعدى النسبة 50٪+1.

كما أعلنت الفائزين بالمقاعد الفرعية فعلي مقعد العمارة فاز الدكتور أحمد سعيد عامر دكتور بكلية الهندسة وفي شعبه الكهرباء المهندسة صفاء مصطفي حسانين وفي شعبة ميكانيكا المهندس حسن مهدى الديب والمهندسة حبيبة طلب وفي شعبة الغزل والمنسوجات المهندس محمد محي عجلان وفي شعبة مدني اسلام فهمي بدوى والمهندس حسين شعبان الحاجة.

وقد بلغ عدد المشاركين في الانتخابات 2122 أدلوا باصواتهم في الانتخابات الفرعية.

وتجرى انتخابات الإعادة علي مقعد النقيب الجمعة المقبلة مع اختيار النقيب العام.

وقد شهدت نقابة المهندسين إقبالا كبيرا للتصويت في انتخابات النقابة الفرعية بمدينة شبين الكوم وذلك قبل غلق باب التصويت.

وزاد أعداد المهندسين للإدلاء بأصواتهم وذلك قبل غلق باب التصويت حيث تشهد الانتخابات منافسة شديدة علي مقعد النقيب والمقاعد الفرعية.

كما تم توفير وسائل نقل من مراكز المحافظة المختلفة لنقل المهندسين الي مقر الانتخابات بالنقابة الفرعية بمدينة شبين الكوم.