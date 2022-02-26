ورشتي عمل Cyber Security وGame Development بحاسبات عين شمس

عقدت أسرة Support بكلية الحسابات والمعلومات جامعك عبن شمس ورشة عمل Game using Unity Engine خلال الفترة من 3/2/2022 حتي 16/2/2022

ويأتي ذلك استكمالا لمبادرة تأهيل الطلاب لسوق العمل تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وأ.د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات وأ.د. هاله مشير وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ، تحت إشراف إدارة رعاية الشباب بالكلية و رائد الأسرة ولجنة الأسر الطلابية باتحاد طلاب الكلية.

شارك في الورش 150 طالب وطالبة من المهتمين بتطوير الألعاب على مستوى الكلية ، وأهتمت الورشة بشرح طرق تصميم الاجسام و طرق حركتها في الابعاد الثنائية والثلاثية ، كما اهتمت الاسرة بالتطبيق العملي خلال المحاضرات للوصول الي صناعة ألعاب تنافسية باليوم الأخير بالمسابقة .

وعلى الجانب الأخر قامت الأسرة بشرح مفهوم Cyber Security وطرق التأمين المبتكرة من الاختراق المحتملة مروراً بشرح مفهوم الشبكات وتطوير الويب والتشفير، وقد قام الطلاب بالتطبيق العملي من خلال الأوامر Commands على نظام التشغيل Linux وشرح المواضيع المختلفة من مجال Cyber Security مثل XSS,SQLi & OS Command Injection والأدوات المختلفة مثل BurpSuite