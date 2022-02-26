الفنان مسلم ضيف على برنامج معكم لـ مني الشاذلى

يحل الفنان مسلم ضيف على أحدى حلقات برنامج “ معكم ” ، والذى تقوم بتقديمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة CBC .

ومن المقرر ان يتم تسجيل الحلقة مع الفنان مسلم خلال الايام القليلة القادمة ، حيث يكشف فيها عن العديد من التفاصيل الفنية والشخصية ، بالإضافة الى غناء عدد من أغانيه ابرزها اتنسيت .

وكانت قد حققت أغنية “إتنسيت” لـ مسلم ، وهي الأغنية الرسمية لفيلم “عروستي” نجاح كبير جداً حيث إقتربت من كسر حاجز الـ 10 مليون مشاهدة بعد اسبوعين فقط من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

فيلم "عروستي" بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض، وكل من الفنانين صابرين، محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصة الفيلم في إطار رومانسي.

فيديو كليب أغنية “اتنسيت” كلمات والحان وغناء مسلم، وتوزيع اسلام الأزرق والفيديو كليب من إخراج فهد الصياد.