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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: صد هجوم روسي في شارع رئيسي بـ كييف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي يسعى لاستهداف محطة توليد الكهرباء الرئيسية في العاصمة كييف، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية صد هجوم روسي في شارع رئيسي بالمدينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أصوات اشتباكات عنيفة تسمع الآن في عدد من الأحياء داخل كييف، فيما أعلن الجيش الأوكراني نجاحه في صد هجمات للقوات الروسية على قاعدة عسكرية في المدينة.

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ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام محلية في أوكرانيا، إن القوات الروسية تواصل تكثيف قصف المدفعية على العاصمة كييف، فيما أشارت أنباء إلى أن الجيش الروسي اخترق بالفعل العاصمة من الجهة الغربية.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن شهود عيان قولهم إن العاصمة شهدت الآن انفجارات متكررة قرب مركز المدينة، فيما تحدثت بعض التقارير عن استهدف أحد المبانى الحكومية في كييف.

ومنذ قليل، قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إن روسيا ستحاول اقتحام كييف الليلة، مضيفًا: "لا يمكننا أن نخسر العاصمة. أتوجّه إلى المدافعين عنّا، رجالاً ونساءً في جميع الجبهات: الليلة، سيستخدم العدو كلّ قواته لاختراق دفاعاتنا بأكثر الطرق خسّة وقسوة ولا إنسانية. هذه الليلة سيحاولون الاستيلاء على كييف".

ودخلت الحرب الأوكرانية يومها الثاني، الجمعة، مع تكثيف المواجهات في مناطق متفرقة، ومحاولة القوات الروسية كسر دفاعات العاصمة كييف.

واستمرت القوات الروسية في القصف الصاروخي والجوي على عدة مناطق في أوكرانيا، في محاولة لكسر دفاعات الجيش الأوكراني وفتح طريق إلى العاصمة كييف، مع الانتشار في مناطق أوسع في الشرق.

 

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