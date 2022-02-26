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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع تحذيرات رئيس أوكرانيا.. سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف

انفجار في كييف
انفجار في كييف

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، بدوي أصوات انفجارات كثيفة ومتواصلة في عدد من أحياء العاصمة الأوكرانية كييف.

كما أكدت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، النبأ، قائلة إن فريقها في العاصمة الأوكرانية كييف أعلن عن دوي انفجارات غرب وجنوب المدينة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

من جانبها، قالت مواقع أوكرانية، إن القوات الروسية نفذت إنزالا مظليا في مقاطعة فسلكيف جنوب كييف.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن القوات الروسية ستهاجم الأراضي الأوكرانية بكل قوتها، مضيفًا أن "العدو يعمل بكل قوته لكسرنا ومصير أوكرانيا سيتحدد هذه الليلة".

وتابع الرئيس الأوكراني في تصريحات صحفية، اليوم السبت: "القوات الروسية ستحاول اقتحام كييف الليلة فهي تتقدم نحو كييف من عدة محاور في محاولة لتطويق المدينة".

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وفي وقت سابق، أعلن الكرملين موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إجراء مفاوضات مع زيلينسكي بعدما أبدى استعداده لبحث حياد كييف.

وقال المتحدث الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف، إن الرئيس بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى بيلاروسيا، للتفاوض مع الوفد الأوكراني.

وبحسب بيسكوف، فإن الوفد الروسي سيضم ممثلين عن وزارة الدفاع الخارجية وإدارة الكرملين.

أضاف بيسكوف في تصريحات صحفية: "أعلن زيلينسكي عن استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا، في البداية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرض من العملية هو مساعدة جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، بما في ذلك نزع السلاح من أوكرانيا، وهذا، في الواقع، هو جزء لا يتجزأ من الوضع المحايد".

من جانب آخر، لفت بيسكوف إلى أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أكد للرئيس بوتين أن مينسك ستكون مستعدة لتهيئة جميع الظروف اللازمة لعملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، قائلا: "تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، الذي أكد بدوره أنه سيكون على استعداد لتهيئة جميع الظروف اللازمة لوصول الوفود، وضمان سلامتهم".

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