عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجر تعرض استضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

علم المجر
علم المجر

عرضت المجر، اليوم السبت، استضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا من أجل وقف إطلاق النار، وإحلال السلام.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عرض وزير خارجية المجر ، بيتر سيارتو، بودابست كموقع محتمل للمفاوضات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

الإليزيه: ماكرون اتصل مرتين بنظيره الأوكراني لبحث أزمة أوكرانيا

بالخطأ.. دبابة تسحق سيارة في شوارع أوكرانيا سائقها مسن| فيديو

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وافق على اقتراح نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بإطلاق مفاوضات حول وقف إطلاق النار، وإحلال السلام.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرجي نيكيفوروف على "فيسبوك": "وافقنا على اقتراح رئيس روسيا. وخلال الساعات القادمة سوف يناقش الطرفان مكان وزمان المفاوضات".

وأضاف أنه كلما بدأت عملية التفاوض مبكرا، زادت فرص استعادة "الحياة الطبيعية"، لافتًا إلى أنه من المتوقع مناقشة حزمة ضمانات أمنية بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكراني.

ياتي ذلك بعد إعلان بوتين الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني زيلنيسكي في شريط مصور ظهر فيه مع مساعديه أمام مقر الرئاسة، أنه "موجود في كييف للدفاع عن أوكرانيا رغم تقدم القوات الروسية".

وقال زيلينسكي وإلى جانبه رئيس الوزراء ومدير مكتبه ومستشار مقرب منه: "نحن جميعا هنا، جنودنا هنا، المواطنون، المجتمع، نحن جميعا هنا للدفاع عن استقلالنا ودولتنا".

وردا على العملية الروسية في أوكرانيا، وافق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على خطة لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، في خطوة تهدف لتجميد أصولهما الخارجية.

كما أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرجي لافروف.
 

المجر روسيا أوكرانيا المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وقف إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

العظمى 19 .. الأرصاد : الطقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

مش هنسيب حق أميرة| مفاجأة في مصرع ممرضة مستشفى السنبلاوين بـ سقوط الأسانسير ..فيديو

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 15 منطقة رئيسية بالقاهرة اليوم

بعد سيطرة روسيا عليها.. أوكرانيا تعلن ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل

الإسكان توضح المستندات المطلوبة للحصول على وحدة بمشروعات دار مصر وسكن وجنة

الأرصاد: طقس السبت شديد البرودة ليلا .. وتحذير من الشبورة المائية

ترشيحاتنا

مسار آمن وغرف طوارئ.. تعرف على الدور المصري في الحرب الروسية الأوكرانية

تفسير الحلم.. لا تقصص رؤياك ولا تبحث عن دلالتها لـ10 أسباب

النوم أمام المرآة .. ٧حقائق عنه لا يعرفها الكثيرون

لن نستسلم.. الأمم المتحدة تطالب بعودة الجنود الروس إلى الثكنات

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

متى 27 رجب 2022؟.. يبدأ فجر الاثنين ودعاءه مستجاب حتى آذان المغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوجت من مخرج شهير وكلامها عن التحرش يحقق نسب مشاهدة عالية .. ما لاتعرفه عن سلوى خطاب فى عيد ميلادها

بالخطأ.. دبابة تسحق سيارة في شوارع أوكرانيا سائقها مسن| فيديو

بالصور.. أنغام تخطف قلوب جمهورها في قصر عابدين بحضور 3 آلاف شخص

حلمت بمنافسة أم كلثوم.. «نجمة إبراهيم يهودية» اشتهرت بدور «ريا» وأشهرت إسلامها وحولت منزلها لدار تحفيظ القرآن

فيديو

تزوجت من مخرج شهير وكلامها عن التحرش يحقق نسب مشاهدة عالية .. ما لاتعرفه عن سلوى خطاب فى عيد ميلادها

استمرار فرز أصوات انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ.. فيديو وصور

في اليوم الثاني للحرب.. أبرز تصريحات رئيسي روسيا وأوكرانيا

فخورة بنفسي.. تعليق من ضحية شادي خلف المتهم بالتحرش الجنسي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ