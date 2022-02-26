نجم الأهلي السابق: أزمة الزمالك دفاعية وليست هجومية..وطارق حامد ليس له بديل

قال عادل مصطفى، نجم الأهلي السابق، إن مواجهة الزمالك ضد الوداد المغربي سواء في الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أو الجولة الرابعة، ستكون فاصلة في فرص الفريق الأبيض.

وأضاف عادل مصطفى، عبر برنامج “الريمونتادا” بقناة “المحور”، أن فرص الزمالك ستكون صعبة للغاية حال خسارته في أحد لقاءي الوداد سواء في المغرب أو القاهرة.

وأوضح أن الزمالك عانى في الفترة الأخيرة بسبب ضعف أدائه الدفاعي وليس الهجومي كما يتصور البعض، مؤكداً أن الزمالك حالياً يستقبل أهدافاً ليس لها أي مبرر وبأخطاء فادحة.

وتابع: "أزمة الزمالك الحقيقية في غياب لاعب الوسط المدافع مع إصابة طارق حامد، لاعب خط الارتكاز، وعدم وجود بديل في القائمة له".

وذكر أن اعتماد الزمالك على إسلام جابر كلاعب ارتكاز أفضل بكثير من اللعب بصانع الألعاب يوسف إبراهيم أوباما، لأن الأخير له نزعة هجومية أكبر.