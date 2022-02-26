روسيا: تدمير 821 منشأة عسكرية وإسقاط 14 طائرة ومروحية و9مسيرات في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 821 منشأة عسكرية وأسقطت 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات في أوكرانيا.

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن الجيش الروسي استهدف أكثر من 821 هدفا عسكريا أوكرانيا.

وقال: "استهدفت القوات المسلحة الروسية 821 هدفاً تابعا للقوات العسكرية الأوكرانية ومنها 14 مطارا عسكري و19 مركز قيادة واتصالات، و24 منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس 300" و"أوسا" S-300 و48 محطة رادار".

وتابع قائلا: تم إسقاط 7 طائرات مقاتلة و7 مروحيات و9 طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تدمير 87 دبابة وعربات مدرعة و28 نظام إطلاق صواريخ متعدد و118 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

وأضاف، إن القوات البحرية الروسية دمرت 8 زوارق عسكرية للبحرية الأوكرانية.

وفي السياق نفسه، كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أن المجموعات الإرهابية التابعة لليمين الأوكراني (آزوف) المحظورة في روسيا تقوم بتفجير المنشآت الحيوية في البلادق قبل الانسحاب بفعل ضربات وتقدم الجيش الروسي.

كما أشار كوناشينكوف إلى أن القوات المسلحة الروسية شنت غارات ليلية من خلال إطلاق صواريخ بعيدة المدى من البحر على منشآت عسكرية في أوكرانيا.

بداية العملية العسكرية

في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.