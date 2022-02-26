عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: تدمير 821 منشأة عسكرية وإسقاط 14 طائرة ومروحية و9مسيرات في أوكرانيا

روسيا: تدمير 821
روسيا: تدمير 821 منشأة عسكرية وإسقاط 7 طائرات و7 مروحيات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 821 منشأة عسكرية وأسقطت 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات في أوكرانيا.

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن الجيش الروسي استهدف أكثر من 821 هدفا عسكريا أوكرانيا.

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو روسيا لإعادة الجنود إلى ثكناتهم

عكاشة: غزو أوكرانيا نتيجة انحسار دور أمريكا ومحاولة روسيا الرجوع إلى مجدها

وقال: "استهدفت القوات المسلحة الروسية 821 هدفاً تابعا للقوات العسكرية الأوكرانية ومنها 14 مطارا عسكري و19 مركز قيادة واتصالات، و24 منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس 300" و"أوسا" S-300 و48 محطة رادار".

وتابع قائلا: تم إسقاط 7 طائرات مقاتلة و7 مروحيات و9 طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تدمير 87 دبابة وعربات مدرعة و28 نظام إطلاق صواريخ متعدد و118 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

وأضاف، إن القوات البحرية الروسية دمرت 8 زوارق عسكرية للبحرية الأوكرانية.

وفي السياق نفسه، كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أن المجموعات الإرهابية التابعة لليمين الأوكراني (آزوف) المحظورة في روسيا تقوم بتفجير المنشآت الحيوية في البلادق قبل الانسحاب بفعل ضربات وتقدم الجيش الروسي.

كما أشار كوناشينكوف إلى أن القوات المسلحة الروسية شنت غارات ليلية من خلال إطلاق صواريخ بعيدة المدى من البحر على منشآت عسكرية في أوكرانيا.

بداية العملية العسكرية

في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

روسيا أوكرانيا كييف بوتين الدفاع الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

العظمى 19 .. الأرصاد : الطقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

الجيش الروسي يسيطر على مدينة مليتوبول في أوكرانيا

الأرصاد تحذر من الطقس: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة خلال فترة النهار.. فيديو

مش هنسيب حق أميرة| مفاجأة في مصرع ممرضة مستشفى السنبلاوين بـ سقوط الأسانسير ..فيديو

كاس ورقص.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل داخل ملهى ليلي

بعد سيطرة روسيا عليها.. أوكرانيا تعلن ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل

ترشيحاتنا

الرئيس الأوكراني يرفض العرض الأمريكي بالهروب من كييف: القتال هنا

روسيا: تدمير 821 منشأة عسكرية وإسقاط 14 طائرة ومروحية و9مسيرات في أوكرانيا

ضابط أوكراني يفجر نفسه داخل جسر لـ يقطع الطريق على الزحف الروسي

أسعار الخضروات والفاكهه اليوم السبت 26 فبراير 2022

استعدادا للترقي .. إرشادات هامة تسهل للمعلمين التعامل مع المنصة الرقمية للتدريب

الأرصاد تحذر من الطقس: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة خلال فترة النهار.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. المصريون في أوكرانيا ملوك الجدعنة.. نبوءات العرافة الكفيفة لـ بوتين.. ودبابة أوكرانية تسحق سيارة بسائقها بالخطا

سلامات يا أبو سمرة.. حكايات النادي الدولي طريق سمير صبري للتربع على عرش الإعلام

روسيا تحكم العالم واغتيال بوتين.. نبوءات العرافة الكفيفة «بابا فانجا» تتحقق

ملوك الجدعنة.. المصريون بالخارج يفتحون أبوابهم أمام أشقائهم في أوكرانيا|صور

فيديو

سلامات يا أبو سمرة.. حكايات النادي الدولي طريق سمير صبري للتربع على عرش الإعلام

تزوجت من مخرج شهير وكلامها عن التحرش يحقق نسب مشاهدة عالية .. ما لاتعرفه عن سلوى خطاب فى عيد ميلادها

استمرار فرز أصوات انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ.. فيديو وصور

في اليوم الثاني للحرب.. أبرز تصريحات رئيسي روسيا وأوكرانيا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ