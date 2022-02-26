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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إزالة 11 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بالغربية وردع المخالفين

التعديات بالغربية
التعديات بالغربية

تابع اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، اليوم السبت، كافة أعمال حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي وأملاك الدولة بالتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، تحت قيادة سعد نصر و حيدر عطالله نائبا رئيس المدينة بالتنسيق مع الجهات الأمنية .

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية في تعليماته إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بأهمية تشكيل لجنة هندسية للمتابعة حملات إزالة تعديات علي أراضي زراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء علي مستوي مراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

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كما يأتي ذلك في إطار استمرار جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف  بشن حملات مكبرة أسفرت عن  ازالة عدد 11 حالة تعد على هندسة ري بحري زفتي  بمساحة 699 م2 وازالة عدد 5 حالات تعد على أراضي زراعية بمساحة 6 قيراط و 16 سهم بالوحدات المحلية لقريتي شبرابابل والجابرية .

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كما أكد رئيس المدينة علي أهمية استمرار متابعة تنفيذ قرارات الإزالة  وفق البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية ، وأنه لا تهاون عن ازالة كافة المخالفات والتعديات للحفاظ على حقوق الدولة.

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية كلف مساعديه من رؤساء مجالس المدن والأحياء على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة  كافة مخالفين بتوقيع غرامات فورية وإحالتهم للجهات.

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