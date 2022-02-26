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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميس حمدان في أحدث ظهور: «كنت خجولة جدًا وأنا صغيرة».. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة ميس حمدان، فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ميس حمدان في الفيديو بمكياج جذاب، وفستان انيق، وهو ما حاز علي اعجاب متابعيها.

كانت الفنانة ميس حمدان، قد كشفت تفاصيل وكواليس عن حياتها الشخصية وعلاقتها مع شقيقتيها مي سليم ودانا حمدان.

وقالت ميس حمدان في حوار مع الفنان أمير كرارة " ببرنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون": "أنا واخواتي مترابطين  جدا والله اكبر علينا وده شيء استثنائي ومش موجود كتير ".

وأضافت ميس حمدان: "أنا كنت خجولة جدا وأنا صغيرة، ولدي أكثر من شخصية ولدي جانب خجول وجانب بيطلع قدام الكاميرا بس والناس بتحس إني متكبرة لأني مش بتكلم خالص في حياتي الشخصية ".

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