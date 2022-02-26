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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الزام ابنة الفنان رشوان توفيق برد مبلغ 899 ألف جنيه.. ورفض بطلان التوكيلات

الفنان توفيق رشوان
الفنان توفيق رشوان

قضت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة من قبل «آية» الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها، للمطالبة بإلغاء توكيلين حررتهما له وإلزامها بمصاريف المحامية وقبولها شكلا ورد ٨٩٩ ألف جنيه للمدعي عليه.


وأقامت آية رشوان توفيق، ابنة الفنان رشوان توفيق، دعوى قضائية ثالثة ضد والدها، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بأكتوبر، بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان توفيق، بدعوى استغلاله التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها على حد قولها.

وجاءت هذه الدعوى بخلاف الثانية التي تطالب فيها ببطلان عقد "قسمة" أمام دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، لبطلان عقود قسمة شاليهات موروثة عن والدتها في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء.

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