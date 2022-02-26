الزام ابنة الفنان رشوان توفيق برد مبلغ 899 ألف جنيه.. ورفض بطلان التوكيلات

قضت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة من قبل «آية» الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها، للمطالبة بإلغاء توكيلين حررتهما له وإلزامها بمصاريف المحامية وقبولها شكلا ورد ٨٩٩ ألف جنيه للمدعي عليه.
وأقامت آية رشوان توفيق، ابنة الفنان رشوان توفيق، دعوى قضائية ثالثة ضد والدها، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بأكتوبر، بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان توفيق، بدعوى استغلاله التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها على حد قولها.
وجاءت هذه الدعوى بخلاف الثانية التي تطالب فيها ببطلان عقد "قسمة" أمام دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، لبطلان عقود قسمة شاليهات موروثة عن والدتها في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء.