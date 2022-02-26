مياه الأقصر: تشغيل آبار جديدة لمشروع الترشيح على ضفاف النيل RBF بالطود

تابع اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ونيرة عبد الوهاب، رئيس لجنة المياه بنادى روتارى، التشغيل التجريبى لآبار جديدة لمشروع الترشيح على ضفاف النيل RBF بمنطقة نجع خميس، والذى يخدم حوالى ٢٥ ألف نسمة بعدد من قرى مركز ومدينة الطود.

وأكد اللواء محمد يحيى سليمان، توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بأهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة وفقا لعدة عوامل، منها انخفاض التكلفة وجودة الخدمة والاحتياجات الحالية وإمكانية التطبيق، لسرعة تلبية احتياجات المواطنين.

وقال "يحيى" إن المشروع يعمل بطاقة تصميمية ٢٠٠ م٣/ساعة، وتم الانتهاء من عمل ٢ بئر بنظام الترشيح بجانب ضفاف الأنهار (RBF)، لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطة نجع خميس النقالى، والتى كانت تعمل بطاقة ١٠٠ م٣/ ساعة، وذلك بهدف سد الاحتياجات وتغطية زيادة الاستهلاك بمنطقة نجع خميس والقرى التابعة لها بمركز ومدينة الطود.

وأضاف أن المشروع ممول من مجموعة نادى الروتارى، وتضم نادي روتاري هليوبوليس سبورتنج ونادي روتاري جيزة متروپوليتان ونادي روتاري التحرير بالتعاون مع لجنة المياه بالمنطقة الروتارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور رفعت عبد الوهاب، استشارى البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس وليد محمد عباس، مدير عام مياه الأقصر، والسيد نجار محمد أحمد، مدير إدارة مياه الشرب بمركز ومدينة الطود، والدكتور محمد رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، والنائب محمد عطا الله، عضو مجلس الشيوخ.

ويعد مشروع الترشيح بجانب ضفاف الأنهار River Bank filtration من أهم المشاريع التى يجرى العمل بها في مصر حالياً نظرا للزيادة السكانية الكبيرة فى بعض المناطق، مما يتطلب أيضاً زيادة فى المنتج من مياه الشرب على نفس المساحة فى تلك المدن أو المحافظات، وأيضا سهولة ضم المشروع لإحدى محطات المياه القائمة، مما يوفر الكثير من تكاليف الإنشاء لمحطات مياه الشرب.

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