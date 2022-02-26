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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محمود بكرى: "الأسبوع" 25 عاما من النضال وحافظت على قارئها بالمصداقية

صدى البلد

رحب الدكتور محمود بكرى بجميع الحضور فى الاحتفالية قائلا “هذا اليوم تاريخى  وحضوركم مهم،  اليوم نحتفل بتجربة فريدة استمرت ٢٥ عاما من النضال”.

وأضاف بكرى أن تجربة الأسبوع سبقها ثلاث تجارب قاسية، مضيفا أن الجميع يطالبني باستمرار الجريدة والحمد لله ٢٥ سنة من النضال وكانت الصحيفة تقف على خط النار ، ومرينا بمحن قاسية ولكن استطاعت أسرة الجريدة الاستمرار  لإصدار الصحيفة الوحيدة التى أثمرت واستمرت ٢٥ عاما بقيادتها الإعلامى مصطفى بكرى .
 

وقال بكرى القاريء كان يشترى الصحيفة لمصداقيتها ومهنيتها ومصداقية الصحفيين العاملين بها الذين عملوا بكل جهد لاستمرار مؤسسة الأسبوع .

وتابع : نهنئ جميع قيادات الاسبوع الذين عملوا بمختلف الصحف العربية والتحية لجميع الزملاء المستمرين فى مواصلة العمل على صدور الجريدة حتى اليوم. 
 

احتفلت أسرة جريدة الاسبوع برئاسة الاعلامى مصطفى بكرى والكاتب الصحفى مصطفى بكرى  بمناسبة مرور ٢٥ عاما على صدورها. 

 

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