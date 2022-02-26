الجزائر: تجهيز 3 اقامات جامعية جديدة بسعة 4 آلاف سرير

كشف مديرية الخدمات الجامعية لولاية الشلف الجزائرية (غرب الجزائر العاصمة)، عن وضع 3 إقامات جامعية جديدة بسعة 4 ألاف سرير حيز الخدمة، وهذا تحضيرا لوضعها قيد الإستغلال خلال الموسم الجامعي المقبل 2022 / 2023.

ويتعلق الأمر بإقامتين على مستوى القطب الجامعي الجديد بحي الحسنية ببلدية الشلف بسعة 3500 سرير، فضلا عن إقامة أخرى جديدة ببلدية تنس بسعة 500 سرير، ليرتفع عدد الإقامات الجامعية بالولاية إلى 9 إقامات منها 5 خاصة بالإناث و 3 للذكور وإقامة واحدة مختلطة.

في ذات السياق أشار المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى المديرية، مولود عكاكزة، إلى أن الجهات الوصية قد عينت مديرا على مستوى الإقامة الجامعية الجديدة 2000 سرير بالحسنية، لأجل الشروع في تجهيز هذه الأخيرة بمختلف الوسائل التي من شأنها ضمان راحة الطلبة خلال الموسم الجامعي الجديد.