مدنيون أوكرانيون بسلاح ناري يجهزون أنفسهم لمعركة الدفاع عن كييف .. شاهد

عرضت فضائية "يورونيوز" مقطع فيديو يرصد مدنيين أوكرانيين بسلاح ناري يُجهزون أنفسهم لمعركة الدفاع عن العاصمة الأوكرانية "كييف"، ضد الهجوم الروسي.

ورصد المقطع رجال الشرطة الأوكرانية وهم يقومون بعمليات مسح وتفتيش للسيارات في العاصمة الأوكرانية، حيث قال أحد رجال الشرطة المتواجدين إنهم وجدوا أسلحة نارية وعدة بنادق آلية، في سيارة رجل مدني.

وأضاف رجل الشرطة وفقاً للمقطع، أنه بالبحث عن الأرقام التسلسلية للبنادق، تبين أنها غير مسجلة، مشيراً إلى أنها لم تكن أول مرة، بل سبق أن وجدوا حالتين متشابهتين أيضاً مُسلحين ببنادق آلية.

وأشار المقطع إلى أنه تم العثور على عشرات الأسلحة المشابهة بداية من يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن كان من المتوقع أن يخرج المدنيون إلى شوارع "كييف"، وأن يشاركوا في المعارك، وبعدها غزت روسيا العاصمة الأوكرانية في تلك الليلة.

ومازالت تدور مواجهات صباح اليوم السبت، في كييف بين القوات الأوكرانية والروسية من أجل السيطرة على العاصمة الأوكرانية، وذلك بعد يومين من بدء الاجتياح الروسي للدولة المجاورة.

وأوضح المقطع أنه جرت معارك في شارع "جادة النصر"، وهو أحد الشرايين الرئيسية في "كييف"، وذلك بعد ساعات من توجيه الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" دعوة إلى التعبئة.