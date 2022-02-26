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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دراما رمضان 2022.. نيللي كريم تتصدر البوستر الدعائي لمسلسل فاتن أمل حربي

البوستر
البوستر

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "فاتن أمل حربي" النجمة نيللي كريم، البوستر الدعائي الأول للمسلسل المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2022، حيث تواصل أسرة العمل تصويره حاليا.


مسلسل "فاتن أمل حربي" تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل، وبطولة نيللي كريم وشريف سلامة، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، خالد سرحان، هالة صدقي، وتدور أحداث المسلسل حول أضرار الغيرة الزوجية.

وكان المخرج ماندو العدل، قد وضع خطة لانتهاء التصوير بداية شهر إبريل المقبل، حتى لا يضطر للتصوير خلال شهر رمضان.

جدير بالذكر أن نيللي كريم شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل «ضد الكسر» وشارك في بطولته محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وكان إنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

نيللي كريم تواصل تصوير مسلسلها؛


وتواصل الفنانة نيللي كريم تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “  فاتن أمل حربي " ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

وتقوم حالياً نيللي كريم  بتصوير مشاهدها داخل أحدى المحاكم ، إذ تدور أحداث العمل حول المشاكل التى تواجهها الزوجة بعد الانفصال عن زوجها بعيداً عن الشكل المتحضر .

وكشفت الفنانة  نيللي كريم تفاصيل مسلسلها "فاتن أمل حربي المقرر عرضه في موسم رمضان القادم.

وقالت خلال لقاء مع برنامج "انسايدر" إن العمل  دراما اجتماعية ويناقش قضية تخص المرأة وهي الزواج العرفي والرسمي،.


وأوضحت أن العمل يشارك فيه الفنان شريف سلامة والفنانة هالة صدقي، ومن إخراج جمال العدل، وكتابة إبراهيم عيسى، وإنتاج جمال العدل.

وأكدت  أن أحمد حاتم لم يتواجد معها في العمل وقالت": مليش حظ".

نيللي كريم النجمة نيللي كريم البوستر الدعائي الأول شهر رمضان 2022 فاتن أمل حربي محمد الشرنوبي

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