بعيداً عن القوالب الجامدة.. "الواقع المستور" إضافة نظرية جديدة لعلم النفس

يستعد كل من الكاتب رمضان أحمد ورانيا أبو الدهب لإصدار كتابهما الجديد تحت عنوان " الواقع المستور".

يقدم الكتاب رؤية واقتراب جديد لعلم النفس والسلوك بعيداً عن القوالب العلمية التعليمية المعرفية الجامدة وشن الهجوم على علم النفس وعلى الأساليب المنهجية الصارمة.

ويتناول الكتاب وعبر إطار روائي فلسفي تحليل العديد من التجارب السلوكية الواقعية ومدى التغيرات التي أصابت المدركات وإضافة نظرية جديدة لعلم النفس وباطن النفس البشرية والنفسية للمجتمع المصري في الفترة الأخيرة.



ويحمل مضمون الكتاب معارف وتجارب اجتماعية ودينية علمية وادلة قوية واقعية قائمة على الواقع وليس الحكايات الخيالية، يحمل نظرية جديدة من الواقع تضاف الي علم النفس الذي يهتم دائما بالسلوك والسلوكين فقط .



الكاتبان أشارا إلى أن المجتمع في حاجة لمثل هذه الكتب لاننا فقدنا الشغف في كتب الرويات الخيالية والكتب المنهجية الصارمة نحن، وقالا \إننا نريد حقا ان نلقي الضوء علي مثل هذه الكتب الواقعية.

ومن هنا كان بداية نقاش وليس النهاية؛ بداية التشوق المعرفي من خلال الواقع وتجاربه.