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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس القابضة للمياه : أهمية التشغيل الأمثل لمحطات معالجة الصرف بـ كيما

القابضة لمياه الشرب
القابضة لمياه الشرب

زار المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، يرافقه العميد يحيى عبد المنعم ابوزيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان محطات معالجة الصرف الصحي بكيما، والتى تبلغ إجمالى الطاقة الاستيعابية للمحطات الثلاثة  ١١٥ ألف متر مكعب يوم، والتى تعالج مياه الصرف الصحى معالجة ثلاثية، وتتكون من أحواض الترسيب والمعالجة البيولوجية، أحواض التجفيف وأحواض تركيز الحمأة وبيارات التصافى ومبنى الكلور.

رافقه أثناء الجولة كل من المهندس عزت الصياد، والمهندس جمال الدين أحيد، استشارى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

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وتابع رئيس الشركة القابضة، حالة التشغيل والصيانة بالمحطة، واطمأن الى انتظام رفع العينات وسلامة ومأمونية عينات المحطة، مؤكدا على أهمية التشغيل الأمثل والصيانة الدورية ونظافة المحطة، لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

القابضة لمياه الشرب ـ كيما أسوان اخبار مصر مال واعمال

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