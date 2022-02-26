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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد خلال استقبال مطران الروم الأرثوذكس: الكنيسة من شركاء التنمية في المجتمع

اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، المطران ناركيسوس مطران بورسعيد وتوابعها من الروم الأرثوذكس، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد بحضور عدد من قيادات الكنيسة.

 

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة وفد الكنيسة، مؤكدا أهمية دور الكنيسة ورجال الدين في المجتمع، والذين يعدوا شركاء التنمية التى يشهدها المجتمع.

محافظ بورسعيد يلتقى مطران الروم الارثوذكس

ومن جانبه، أشاد المطران ناركيسوس مطران بورسعيد، بالإنجازات والتنمية التى جرت ببورسعيد فى الٱونة الأخيرة تحت راية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمركز المتغيرات المكانية والجيومكانية

وأشاد مطران بورسعيد، بروح الأخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد، والتعاون المثمر بين جميع أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

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