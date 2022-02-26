محافظ بورسعيد خلال استقبال مطران الروم الأرثوذكس: الكنيسة من شركاء التنمية في المجتمع

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، المطران ناركيسوس مطران بورسعيد وتوابعها من الروم الأرثوذكس، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد بحضور عدد من قيادات الكنيسة.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة وفد الكنيسة، مؤكدا أهمية دور الكنيسة ورجال الدين في المجتمع، والذين يعدوا شركاء التنمية التى يشهدها المجتمع.

محافظ بورسعيد يلتقى مطران الروم الارثوذكس

ومن جانبه، أشاد المطران ناركيسوس مطران بورسعيد، بالإنجازات والتنمية التى جرت ببورسعيد فى الٱونة الأخيرة تحت راية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأشاد مطران بورسعيد، بروح الأخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد، والتعاون المثمر بين جميع أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.