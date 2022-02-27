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تعليم

بعد قليل

لا تفوت فرصة رؤيته.. اقتران القمر مع كوكب المريخ في سماء مصر

صدى البلد

كشف المعهد  القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة، عن ظاهرة فلكية جديدة نشهدها بعد قليل، وهي اقتران القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية  أننا على موعد يوم الاحد الموافق 27 فبراير مع اقتران القمر مع كوكب المريخ.

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن هلال القمر الرقيق يقترن مع كوكب المريخ يمكن ملاحظته مع فجر هذا اليوم فى مشهد بديع يظهر فى السماء ويمكن رصده.

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وأشار الدكتور تادرس، أن اقتران القمر مع كوكب المريخ يمكن رؤيته، حيث نراهما متجاوران عند شروقهما في الرابعة والربع صباحا تقريبا في ذلك اليوم إلى أن يختفيا من جراء شدة ضوء الشفق الصباحي.

ونوه أستاذ الفلك، أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أستاذ الفلك أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

كوكب المريخ

ويعد كوكب المريخ هو رابع الكواكب من حيث البعد عن الشمس، وتبلغ المسافة بينهما ما يقارب من 228 مليون كم، ويقع كوكب المريخ في المركز السابع بين كواكب المجموعة الشمسية من حيث الحجم ويبلغ قطره 3400 كم تقريباً أي ما يعادل نصف قطر الأرض.

يظهر المريخ بلون أحمر، والسبب في ذلك وجود كميات كبيرة من الصدأ أو أكسيد الحديد في صخوره وتربته، ويشتهر المريخ الآن في أحيان كثيرة باسم الكوكب الأحمر.

اقتران القمر كوكب المريخ المريخ ظاهرة فلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية

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