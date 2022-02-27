15 مارس.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا حول سلوكيات مهنة أعضاء هيئة التدريس

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مارس 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية .

ومن هذه الدورات يتابع المركز دورة سلوكيات المهنة لاعضاء هيئة التدريس يومي الثلاثاء و الاربعاء ١٥ ، ١٦ مارس ٢٠٢٢.

جدير بالذكر أنه قد افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، والدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة سهي عبد الوهاب عميد كلية السياحة فعاليات المؤتمر الدولي للكلية، والذي أقيم تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة السياحة والآثار.

وحضر افتتاح المؤتمر، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سهير عبد السلام عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والاثار ومساعدي وزير السياحة والاثار وعدد من المتخصصين، والشخصيات البارزة ، بالإضافة إلى عدد من عمداء كليات السياحة والفنادق بمصر وعمداء كليات جامعة حلوان، والعديد من خبراء صناعة السياحة والضيافة بمصر والمستشار الثقافي الايطالي في مصر وعدد كبير من الباحثين.