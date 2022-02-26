بوتين لم يجرؤ.. عمرو أديب: الحاج أبو حنان كان مالي مركزه |فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن روسيا اليوم أحرجت دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، معقبا:"على رأى المثل ما عرفش قيمة أمه غير لما شاف مرات أبوه".

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، قائلا:" الحاج أبو حنان "دونالد ترامب" كان مالى مركزه خلال رئاسة أمريكا".

وأكد عمرو أديب، أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين لم يجرؤ أن يفعل أى شيء يضر بأمريكا وقت رئاسة دونالد ترامب لها.

معارك



أفادت وسائل إعلام محلية في أوكرانيا، باندلاع معارك واشتباكات داخل العاصمة الأوكرانية كييف، حيث نشرت مشاهد لتبادل إطلاق نار كثيف بالقرب من إحدى الوزرات ومقر الحكومة الأوكرانية.

ونشرت وسائل إعلامية مقاطع فيديو توثق المعارك، وقالت إن الاشتباكات تدور حاليا على الضفة اليمنى من نهر دنيبر بالقرب من وزارة البنية التحتية في كييف، أي على بعد نحو 5 كيلومترات من مبنى الحكومة الأوكرانية.

وتوثق مقاطع الفيديو المتداولة اشتباكات عنيفة بجانب بناء الوزارة والأبنية المحيطة بها، حيث تعتبر هذه المنطقة من المناطق الداخلية في العاصمة الأوكرانية كييف.