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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

" طيران الإمارات " توقع مذكرة تفاهم مع هيئة السياحة التايلاندية

طيران الامارات
طيران الامارات

وقعت " طيران الإمارات " مذكرة تفاهم مع "هيئة السياحة التايلاندية TAT" .

ويعمل الجانبان بموجب المذكرة على دراسة مبادرات مشتركة وفرص تعاون من شأنها تعزيز الجهود التسويقية والترويجية لجذب المسافرين إلى تايلاند.

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قال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية “ وام” إنه جرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ومعالي فيفات راتشاكيتبراكارن وزير السياحة والرياضة التايلندي.. ووقعها عن طيران الإمارات أورهان عباس نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى وتشاتان كونجارا نا أيوديا نائب رئيس التسويق الدولي "أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والأميركتين" في هيئة السياحة التايلاندية.

شهد حفل التوقيع يوثاساك سوباسورن رئيس هيئة السياحة في تايلاند وسعادة تشيرات سيريفات قنصل عام تايلاند لدى الدولة و عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات.

وستطور طيران الإمارات بموجب مذكرة التفاهم مبادرات لتعزيز السياحة في تايلاند والترويج لها في أوساط عملائها عبر شبكتها العالمية ومن خلال وكلائها في الأسواق الاستراتيجية الرئيسية إضافة إلى التعاون في الرحلات التعريفية المشتركة المصممة لجذب مختلف شرائح العملاء.

و قال أورهان عباس إن طيران الإمارات أطلقت خدمتها إلى تايلاند منذ أكثر من 30 عاما وهي من بين الوجهات الأكثر شعبية ضمن شبكتنا في جنوب شرق آسيا وخصوصا بين السياح من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط .. وأعرب عن سعادته بالتعاون مع هيئة السياحة التايلاندية لتعزيز السياحة في البلاد والبناء على النجاح الذي تحقق على مر السنين وذلك بفضل علاقاتنا طويلة الأمد ونتطلع إلى تسليط الضوء على عروضها المتنوعة ومساعدتها على تحقيق أهدافها السياحية لدعم تعافي تايلاند في أعقاب الجائحة".

من جانبه قال يوثاساك سوباسورن إن مذكرة التعاون ستمهد الطريق أمام جهود التعاون السياحي الاستراتيجي بيننا وبين وطيران الإمارات فهيئة السياحة التايلاندية ستساعد طيران الإمارات في تطوير حركة الركاب من الأسواق الاستراتيجية الرئيسية وذلك بدعم مشغلي الرحلات ووكلاء السفر في الأسواق المستهدفة المتفق عليها عبر شبكة طيران الإمارات من خلال الهدايا والبرامج الترويجية الخاصة والحوافز والإنفاق التسويقي".

اقتصاد الامارات مال واعمال واستثمار اخبار الخليج طيران الامارات

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