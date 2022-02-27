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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة جديدة في أسعار جاك JS3 موديل 2022 بالسوق المصري

زيادة جديدة في اسعار
زيادة جديدة في اسعار جاك JS3 موديل 2022 بالسوق المصري

شهدت النسخة جاك JS3 موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري للسيارات، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 8 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية.

زيادة جديدة في اسعار جاك JS3 موديل 2022 بالسوق المصري 

مواصفات السيارة جاك JS3 موديل 2022

 

تصل السرعة القصوى للسيارة جاك JS3 موديل 2022 إلى 180 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT.

زيادة جديدة في اسعار جاك JS3 موديل 2022 بالسوق المصري 

وتستمد السيارة جاك JS3 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، سعة 1600 سي سي.

زيادة جديدة في اسعار جاك JS3 موديل 2022 بالسوق المصري 

بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة جاك JS3 موديل 2022 من الوقود بنسبة قدرها 6.5 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، وتضم السيارة حساسات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، وزجاج كهربائي مع قفل مركزي.

وتأتي السيارة جاك JS3 موديل 2022 بأبعاد هيكلية قدرت بـ 4345 مم للطول، وبعرض يبلغ 1765 مم، و 1640 مم للارتفاع، بينما ترتكز على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مروحي الشكل، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، والذي دعم بفتحة كهربائية.

زيادة جديدة في اسعار جاك JS3 موديل 2022 بالسوق المصري 

أسعار السيارة جاك JS3 موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة 

 

الفئة الأولى SMART موديل 2022 أوتوماتيك بقيمة قدرها 267.900 ألف جنيه بدلاً من 259.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية TOP LINE موديل 2022 أوتوماتيك بقيمة قدرها 281.900 ألف جنيه الي 289.900 ألف جنيه.

جاك JS3 موديل 2022 السيارة جاك JS3 جاك JS3 موديل 2022 السيارة جاك JS3 موديل 2022

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