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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة في أسعار جاك موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

زيادة في اسعار جاك
زيادة في اسعار جاك موديل 2022 بالسوق المصري

ارتفعت اسعار السيارة جاك J7 موديل 2022 داخل السوق المصري، وذلك بقيمة تتراوح بين 1000 و 2000 جنيه، كما شهدت النسخة JS3 موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية بنسبة تتراوح بين 3000 جنيه و 4000 جنيه، وذلك عن جميع الاصدارات المقدمة من تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية.

الاداء الفني للسيارة جاك J7 و JS3 موديل 2022 

تعتمد السيارة جاك J7 موديل 2022 على محرك 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 147 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس CVT اوتوماتيكية الاداء، مع متوسط استهلاك للوقود تقدر بـ 6.6 لتر عندما تخوض مسافات تصل لـ 100 كم، بينما تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 10.5 ثانية.

وتقدم السيارة جاك JS3 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 118 حصانا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، واستهلاك للوقود بـ 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر، وتستمد السيارة اوامر الانطلاق من خلال ناقل حركة اوتوماتيكي السرعات.

أسعار السيارة جاك J7 و السيارة JS3 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة 

- جاك J7 موديل 2022 

الفئة الاولى جاك J7 موديل 2022 بقيمة قدرها 304.900 ألف جنيه بدلاً من 307 ألف جنيه.

الفئة الثانية جاك J7 موديل 2022 بقيمة قدرها 335.900 ألف جنيه بدلاً من 337 ألف جنيه.

- جاك JS3 موديل 2022

الفئة الاولى جاك JS3 موديل 2022 بقيمة قدرها 259.900 ألف جنيه بدلاً من 256.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية جاك JS3 موديل 2022 بقيمة قدرها 281.900 ألف جنيه بدلاً من 277.900 ألف جنيه.

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