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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وكيل سيارات جاك يرفع أسعار عدد من الطرازات ..تفاصيل

جاك
جاك

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية جاك الصينية ، داخل السوق المصرى، عن زيادة أسعار بعض الطرازات الجديدة داخل السوق المصرى ، من بينها جاك J7 ، و جاك JS3 .

 

وبلغت الزيادة في سعر السيارة جاك J7 والسيارة جاك JS3 من  2000 الي 3000 جنيه .

 

وجاءت أسعار جاك J7 بعد الزيادات كالتالي:

- الفئة ديلوكس بسعر 304.900 ألف جنيه بدلاً من 302.900 ألف جنيه 

- الفئة ألتيمايت بسعر 335.900 ألف جنيه بدلاً من 332.900 ألف جنيه 

وتستمد السيارة جاك J7 ، قوتها من خلال محرك 1500 سي سي بقوة 147 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر. وتقدم مع ناقل حركة CVT ويمكنها التسارع الي 100 كم في الساعة من الثبات في 10.5 ثانية حسب المواصفات، كما تستهلك قرابة 6.6 لتر لكل 100 كم. 

 

وجاءت أسعار جاك JS3 بعد الزيادة كالتالي:

- الفئة سمارت 256.900 ألف جنيه بدلاً من 254.900 ألف جنيه

- الفئة توب لاين 277.900 ألف جنيه بدلاً من 274.900 ألف جنيه

وتستمد السيارة جاك JS3 ، قوتها من محرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 118 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر مع ناقل حركة CVT يوفر نقل القوة الي العجلات الامامية للسيارة التي يمكنها الوصول الي سرعة قصوى تبلغ 180 كم في الساعة ، فيما يمكن تحقيق استهلاك وقود بواقع 6.5 لتر لكل 100 كم . 

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