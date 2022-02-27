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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتغييرات مميزة.. شاهد الصور الأولى للسيارة لادا فيستا 2022

بتغيرات مميزة ..
بتغيرات مميزة .. شاهد الصور الأولى للسيارة لادا فيستا 2022

ظهرت خلال الفترة الأخيرة بعض الصور الأولية للنسخة الروسية "لادا فيستا" موديل 2022، والتي جاءت ببعض اللمسات الخارجية المحسنة، إلى جانب اضافة بعض التقنيات الخاصة بالحماية والامان، مع التجهيزات الداخلية التي تتعلق بمقصورة القيادة، والتي من المنتظر أن تضم باقة متطورة ايضا من تلك العناصر.

بتغيرات مميزة .. شاهد الصور الأولى للسيارة لادا فيستا 2022 

تأتي فيستا الجديدة صاحبة تصميم الكروس اوفر الرياضي بمصابيح حادة المظهر تعمل بتقنية led، مع شبكة اسفل غطاء المحرك والصادم الأمامي تتخذ تصميم قرص العسل، مع عدة لمسات لامعة فضية اللون، بالاضافة إلى مصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي.

بتغيرات مميزة .. شاهد الصور الأولى للسيارة لادا فيستا 2022 

كما حصلت السيارة لادا فيستا على جنوط جديدة يتراوح قياسها بين 16 و 17 بوصة، مع تصميم رياضي انيق، بالاضافة إلى مصد رياضي، ومصابيح خلفية تضم رسومات led، مع اقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات، ومنظومة عادم مزدوجة الأداء.

بتغيرات مميزة .. شاهد الصور الأولى للسيارة لادا فيستا 2022 

ولكن مازالت المواصفات الفنية الخاصة بتلك النسخة لن تفصح عن اسرارها بعد، حيث يتوفر الطراز الحالي من الايقونة فيستا بمحركين 1600 سي سي يستطيع أن يضخ قوة قدرها 105 حصان (78 كيلو واط / 106 حصان) و 111 حصان (83 كيلو واط / 113 حصان).

بتغيرات مميزة .. شاهد الصور الأولى للسيارة لادا فيستا 2022 

كما تأتي أيضا بمحرك اقوى جاهزية لفئة SPORT قادر على انتاج قوة 143 حصانا ( 107 كيلو واط / 145 حصان)، أما عن تحديثات الحماية فظهرت السيارة وهي تضم باقة من المستشعرات الامامية والخلفية، والتي تعمل على دعم قائد المركبة، إلى جانب تقنية رصد النقاط العمياء وبعض التحديثات الاخرى المرتقبة.

بتغيرات مميزة .. شاهد الصور الأولى للسيارة لادا فيستا 2022 
لادا فيستا موديل 2022 كروس اوفر كروس اوفر الرياضي

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