عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمرة الثانية| زيادة جديدة في أسعار لادا جرانتا 2022.. تفاصيل

لادا جرانتا موديل
لادا جرانتا موديل 2022

زادت أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2022 في نهاية أغسطس الماضي ، وكانت تعتبر هذه المرة الأولى فى زيادة أسعار هذا الموديل ، ولكن اعلن الوكيل المحلى لعلامة لادا التجارية مؤخرا على فرض زيادة رسمية أخرى على نفس الموديل.

وأوضحت شركة الامل الوكيل المحلى للعلامة التجارية لادا ان الزيادة السعرية على السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، تتراوح ما بين 3 الى 4 الاف جنيه على حسب الفئة السعرية ، والتي تم طرحها بثلاث فئات  داخل السوق المحلى المصري .

ومن المعروف ان السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصان ، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

 

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية ، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

ودعمت ببعض التجهيزات والكماليات ومن أبرزها مصابيح ضباب أمامية، وزجاج أمامي كهربائي مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت، ونظام عزل كامل للضوضاء، وجنوط 14 بوصة .

بالإضافة الى مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا للفئات الأعلى فى نفس الموديل .

 

وتضم السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، عددا من وسائل الأمان والحماية من بينها وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعد الفرامل BAS .

 

اما عن أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2022 الجديدة فى مصر :

- الفئة الأولى بسعر 163 الف جنيه بدلا من 160 الف جنيه بزيادة 3 آلاف جنيه  .

- الفئة الثانية بسعر 183 الف جنيه بدلا من 180 الف جنيه بزيادة 3 آلاف جنيه  .

- الفئة الثالثة بسعر 192 الف جنيه بدلا من 188 الف جنيه بزيادة 4 آلاف جنيه .

المصري الكتروني زيادة أسعار لادا جرانتا جرانتا موديل 2022

موضوعات متعلقة

قائمة أكثر 10 سيارات ملاكي مبيعاً بمصر

رسميا .. رفع أسعار بي واي دي F3 في مصر

مزاد سيارات جديد للنيابات في مصر.. تفاصيل

تصل لـ 5000 جنيه.. زيادة في أسعار أوبل جراند لاند 2022

تضم بيك أب وملاكي .. تعرف على مزاد للسيارات جديد فى مصر

ليست للبيع.. رينو ميجان 2022 للعرض فقط لدى الموزعين

رسميا .. فورد تضخ 11.4 مليار دولار للاستثمار فى سياراتها الكهربائية

ظهور الجيل الجديد من كيا Rio الشهيرة .. شاهد

ترشيحاتنا

وهما ماشيين في السوق.. نجار مسلح يطرق رأس زوجته بـ شاكوش في الشرقية

شعراوي يبحث مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة ترتيبات"يوم المدن العالمي" بالأقصر

التعليم تجهز المدارس بالكواشف الحرارية ومستلزمات التعقيم استعدادا للدراسة

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة توسكر

للمرة الثانية| زيادة جديدة في أسعار لادا جرانتا 2022.. تفاصيل

ذكرى المولد النبوي.. 12 دعاء مستجابًا للرسول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاول اغتصابه فخنقه حتى الموت..تعرف على عقوبة قاتل طفل بشتيل

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك يكشف مفاجأة في قرار إيقاف مجلس مرتضي منصور

علاقات النجوم مع أبنائهم.. عمرو دياب لا يصرف على ابنته.. وضرب فنانة معروفة من ابنها

طقس السعودية اليوم .. فرص لسقوط أمطار رعدية غزيرة

حقيقة تمكن طفل صيني عمره 13 عامًا من تعطيل فيس بوك وواتساب

تعرف على سبب بكاء أحمد ماهر على الهواء مع صاحبة السعادة |فيديو

أمطار وعواصف رعدية.. إعصار شاهين يهدد 6 محافظات في اليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| تحطيم الأسطورة الصهيونية.. 10 أغاني وطنية زلزلت النفسية الإسرائيلية

حلو التغيير.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا ساهرا في القاهرة الجديدة

عبد الحليم وشادية ووردة الجزائرية.. منافسة شرسة في الغناء لحرب أكتوبر

ضرب وإهانة واحتجاز في المنزل.. الحياة الخفية لنجوم اليوتيوب والبلوجرز

فيديو

مش بيصرف عليا.. نورعمرو دياب تفجر مفاجأة عن آخر لقاء مع والدها

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

فيديو جراف.. مشاهد مؤلمة .. ماذا فعل إعصار شاهين في سلطنة عمان ؟

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

حازم الشريف يكتب: ميثاق الحوار المجتمعى

أمل مصطفى تكتب: عبور الأبطال

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ