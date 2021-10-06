للمرة الثانية| زيادة جديدة في أسعار لادا جرانتا 2022.. تفاصيل

زادت أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2022 في نهاية أغسطس الماضي ، وكانت تعتبر هذه المرة الأولى فى زيادة أسعار هذا الموديل ، ولكن اعلن الوكيل المحلى لعلامة لادا التجارية مؤخرا على فرض زيادة رسمية أخرى على نفس الموديل.

وأوضحت شركة الامل الوكيل المحلى للعلامة التجارية لادا ان الزيادة السعرية على السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، تتراوح ما بين 3 الى 4 الاف جنيه على حسب الفئة السعرية ، والتي تم طرحها بثلاث فئات داخل السوق المحلى المصري .

ومن المعروف ان السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصان ، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية ، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت ببعض التجهيزات والكماليات ومن أبرزها مصابيح ضباب أمامية، وزجاج أمامي كهربائي مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت، ونظام عزل كامل للضوضاء، وجنوط 14 بوصة .

بالإضافة الى مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا للفئات الأعلى فى نفس الموديل .

وتضم السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، عددا من وسائل الأمان والحماية من بينها وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعد الفرامل BAS .

اما عن أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2022 الجديدة فى مصر :

- الفئة الأولى بسعر 163 الف جنيه بدلا من 160 الف جنيه بزيادة 3 آلاف جنيه .

- الفئة الثانية بسعر 183 الف جنيه بدلا من 180 الف جنيه بزيادة 3 آلاف جنيه .

- الفئة الثالثة بسعر 192 الف جنيه بدلا من 188 الف جنيه بزيادة 4 آلاف جنيه .