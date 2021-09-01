حكاية سيارة لادا ظهرت في فيلم شجيع السينما لـ أحمد آدم| صور

اعتمدت الأعمال السينمائية في بدايات الألفية الثانية، على محاولة تناول قصص جديدة متنوعة تختلف تمامًا عما كان يتم تناوله من قبل، وعلى بطولة عدد من الوجوه الجديدة التي أصبحت هذه الاعمال نبتة نجوميتهم وانتشارهم في الوسط الفني ومن بينهم الفنان ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب، والذي يعتبر فيلم " شجيع السيما " هو بداية ظهورهم الحقيقي.

فيلم شجيع السيما

دارت أحداث فيلم " شجيع السيما " حول قصة ممثل سينمائي يدعى تامر وحيد وقد جسد شخصيته الفنان أحمد آدم، يشتهر دائمًا بأفلامه التي تتسم بالحركة والعنف والتشويق، وكون قاعدة جماهيرية كبيرة تنتظر دائمًا الجديد في عرض أفلامه، ولكنه فجأة تمرد على تصنيفه كممثل لهذه النوعية من الأفلام فقط، فقرر أن يغير من جلده ويقوم بأداء شخصيات يوجد مثلها في الحقيقة وعلى أرض الواقع، فقام باختيار شخصية الضابط الكفء وذهب لمدير الأمن صديقه ليرشح له أحد هؤلاء الضباط الأكفاء ليصطحبه ويستوعب منه طريقة التعامل الواقعية لهم.

فيلم شجيع السيما

ورافق رحلة تعلم الممثل تامر وحيد الضابط خالد الشرقاوي الذي قام بأداء دوره الفنان ياسر جلال، وكان في بداية هذه الرحلة لا يوجد تآلف بين تامر وخالد، ولكن بعد تعرض الأخير لمؤامرة كادت أن تدمر حياته العملية، نشأت صداقة قوية بينهما جعلت من تامر ضابطًا سينمائيًا شجاعًا ليصبح " شجيع السيما ".

فيلم شجيع السيما

وكانت ترافق الضابط خالد " ياسر جلال " أحداث فيلم شجيع السيما، سيارة من أشهر السيارات ذات قوة الدفع الرباعية هنا في مصر، وهي سيارة ذات تاريخ طويل وعريق في الجيش المصري والتي أنتجتها الشركة الروسية لصناعة السيارات لادا LADA، التي تأسست في العام 1966 كخط إنتاج تابع لشركة اوتوفاز AUTOVAZ.

LADA NIVA

واشتهرت شركة لادا LADA ، هنا في مصر منذ أن بدأت في إنتاج طرازها القوي الصلب لادا نيفا LADA NIVA وذلك في العام 1977، حيث يشتهر هذا الطراز بقوته واعتماديته القادرة على تحمل المهام الشاقة وصعاب الطرق الصحراوية الوعرة.

LADA NIVA

تتسم السيارة لادا نيفا LADA NIVA بقوة دفعها الرباعية، ويتم تجميع سيارة NIVA هنا في مصر في منطقة العاشر من رمضان بالمصنع المخصص لإنتاج سيارات شركة لادا LADA، و كانت قد استمدت السيارة LADA NIVA قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1700 سي سي، يستطيع ان يولد قوة قدرها 80 حصانًا.

LADA NIVA

يُذكر أنه شارك بطولة فيلم شجيع السيما عدد من أهم نجوم السينما في بدايات الألفية الثانية من بينهم " أحمد آدم، ياسر جلال، طلعت زكريا، فتحي عبد الوهاب، عبير صبري، فاتن شعبان، فايق عزب، أحمد عيد، عادل الفار، حنان يوسف، تامر عبد المنعم، ناجي سعد، حسين أبو حجاج، محمد حسن رمزي، عثمان محمد علي "، وقام بكتابة السيناريو والحوار والإخراج علي رجب، ومن تأليف مصطفى السبكي، وتم عرض فيلم شجيع السيما لأول مرة بدور العرض السينمائية في 14 يونيو من العام 2000.