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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قصة سيارة عزت أبو عوف الشهيرة.. ظهر بها مع هنيدي و محمد فؤاد فى هذا الفيلم | صور

قصة سيارة عزت أبو
قصة سيارة عزت أبو عوف الشهيرة.. ظهر بها مع هنيدي و محمد فؤاد

" ودني راحت كان ممكن أطلع موسيقار، سلوى سلوى هو نابليون كان في الثورة العرابية، مين اللي فتح كوبري عباس في الوزارات على الطلبة ؟؟ عمر الحريري .. ياخي مش في الفيلم في الحقيقة .. فريد شوقي "، كلمات خفيفة الظل كلما تهفو على أسماعك تتذكر على الفور الأغنية الأشهر لجيل التسعينيات " كامننا "، من العمل السينمائي الأروع " إسماعيلية رايح جاي، هذا الفيلم الذي أعتبر بمثابة نهج جديد في تاريخ السينما الشبابية ظل يتبعه جميع الأجيال حتى وقتنا هذا.

 فيلم " إسماعيلية رايح جاي "

إبراهيم أو هيما كما يُطلق عليه طيلة احداث فيلم " إسماعيلية رايح جاي "، شاب بسيط يتمتع بصوت شجي يطرب آذان جميع من حوله، ولما لا يتمتع بهذا الصوت العذب وقد جسد شخصيته الفنان محمد فؤاد، ينتمي لأسرة بسيطة أيضًا تتكون من شقيقه زيزو " خالد النبوي " ويكبره حسين " حسن إبراهيم " ، وشقيقته وفاء " شيماء سعيد "، ووالدته " كريمة مختار "، ووالده " حمدي غيث " ويوجد لديه أيضًا شقيقه الأكبر الذي يؤدي خدمته الوطنية ليشارك  في حرب استعادة الأرض لأكتوبر المجيدة ويستشهد على أرضها، وقد درات أحداث الفيلم في هذه الحقبة الزمنية المحببة لجموع الشعب المصري.

 فيلم " إسماعيلية رايح جاي "

شاء القدر ذات يوم بأن يتقابل هيما صدفة مع الدكتور عزت أبو عوف مؤسس فرقة 4M الموسيقية، ليضحك له الحظ أخيرًا ويبدأ في تحقيق حلمه ليصبح مطربًا مشهورًا، وذلك عندما ظهر أبو عوف بشخصيته الحقيقية خلال أحداث الفيلم مستقلًا سيارته الأنيقة التي أحدثت ضجة حينما شاهدها الجماهير و أثارت فضولهم بحد كبير.

 فيلم " إسماعيلية رايح جاي "

سيارة كلاسيكية أنيقة جاذبة للأنظار بشكل شديد، وكانت قد أنتجتها الشركة الألمانية العريقة التي تخصصت في صناعة السيارات الفارهة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، التي أنشأها ثلاثة من اهم رائدي صناعة السيارات في العالم وهم كارل بنز، و فيلهلم مايباخ و جوتليب دايملر وذلك في عشرينيات القرن الماضي وتحديدًا في العام 1926.

 فيلم " إسماعيلية رايح جاي "

من المتعارف عليه أن الشركة الألمانية مرسيدس بنز MERCEDES BENZ تبدع دائمًا في إصدار طرازات فارهة ذات إمكانات مترفة، والتي جاء من بينها السيارة التي استقلها الفنان الراحل عزت أبو عوف خلال أحداث فيلم " إسماعيلية رايح جاي " والتي كانت من الطراز MERCEDES BENZ R107، ذات الهيكل الشبابي الكلاسيكي الأنيق.

 فيلم " إسماعيلية رايح جاي "

بدأت نجمة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز ، في طرح الطراز MERCEDES BENZ R107، بداية من العام 1971 حتى إصدار أخر نسخة منها في العام 1989، وبذلك يعد ها الطراز  هو ثاني أطول فترة أنتاج لسلسة طرازات الشركة الألمانية يأتي بعد الفئة الشهير G.

 فيلم " إسماعيلية رايح جاي "

استمدت السيارة MERCEDES BENZ R107، قوتها من عدة خيارات من المحركات اثنان منها يتكونا من 6 أسطوانات أولها يأتي بسعة 2.8 لتر، والثاني بسعة 3.0 لتر، و عدة محركات أخرى تتكون من 8 أسطوانات، الأول منها بسعة 3.5 لتر، والثاني 4.5 لتر، والثالث يأتي بسعة 5.6 لتر، وجميع محركاتها تتصل بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي الأداء من 5 سرعات، وأخر أوتوماتيكي  من 4 سرعات.

 فيلم " إسماعيلية رايح جاي "

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان عزت أبو عوف بطولة فيلم إسماعيلية رايح جاي مجموعة من اهم نجوم الفن في الوطن العربي من بينهم " حمدي غيث، كريمة مختار، محمد فؤاد، محمد هنيدي، خالد النبوي، حنان ترك، شيماء سعيد، احمد عقل، نبوية السيد، أحمد رزق، غريب محمود "  ومن تأليف وفكرة محمد فؤاد، و سيناريو وحوار أحمد البيه، وإخراج كريم ضياء الدين، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة بدور العرض السينمائية في 25 أغسطس 1997.

 فيلم " إسماعيلية رايح جاي "
سيارات سيارات الأفلام سيارات المشاهير فيلم إسماعيلية رايح جاي محمد فؤاد عزت ابو عوف MERCEDES BENZ R107 محمد هنيدي

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