يا عم بسكوبان .. إسمي أنتوسيد.. اعرف حدوتة سيارة أحمد مكي فى سيما على بابا | صور

" أنا القائد أوجمنتين القائد الأعلى للبلاط .. نقاش يعني؟!، هو في الأورمان الفضائية، انت طيب أوي يا عم بسكوبان .. إسمي أنتوسيد " لا يخطر ببالك ان هذه الكلمات المبهمة تنضم إلى عالم الأدوية، ولكنها تنضم إلى عالم الكواكب تحديدًا إلى حرب الكواكب التي سيطر عليها الكوكب ريفو الذي يتخذ شعارًا اقتلهم جميعًا وعد بمفردك، بالطبع هذه ليست حقيقة ولكنها قصة ساخرة لفيلم " سيما علي بابا ".

فيلم سيما علي بابا

حرب كونية اشتعلت عندما حان موعد سيطرة وهيمنة الكوكب ريفو على بقية كواكب مجرة بريزولين حسب التقويم الآيوني، ولكنه حدثت مؤامرة داخل هذا الكوكب جعلت تعطل من خطة هيمنته بقيادة المتآمر الأكبر أوجمنتين " هشام إسماعيل " الذي قام بقتل زعيم الكوكب واخفاء خبر وفاته لعدم تعيينه نائبًا له، وظل حائرًا ماذا يفعل؟، إلى أن شاهد ذات مرة تليفزيون كوكب الأرض ولقاء للمذيع معتز الدمرداش و أشهر لقاءاته مع المواطن البسيط حزلقوم الذي جسد شخصيته الفنان أحمد مكي، والذي يشبه كثيرًا زعيم الكوكب الذي تم قتله، وكانت جميع هذه الأحداث ضمن فيلم " سيما علي بابا".

فيلم سيما علي بابا

قام القائد أوجمنتين باستخدام وجه الشبه الكبير بين حزلقوم وزعيم كوكب ريفو، واستعان به لتمثيل دور الزعيم مقابل الكثير من الذهب، ولكن سرعان ما اكتشف زعيم المعارضة أنتوسيد الذي قام بدوره الفنان لطفي لبيب، حقيقة هذه المؤامرة وقام بتوعية حزلقوم بخطر التعامل مع اوجمنتين، وجهز له مركبة فضائية ترجعه إلى كوكب الأرض، وكانت هذه المركبة عبارة عن السيارة الصغيرة الأشهر في ستينيات القرن الماضي مع اجراء بعض التعديلات الفضائية عليها.

فيلم سيما علي بابا

صنعت هذه السيارة التي حولها المناضل أنتوسيد إلى مركبة فضائية، الشركة الإيطالية الأشهر لصناعة السيارات فيات FIAT، التي أسسها رائد صناعة السيارات الإيطالي جيوفاني أنييلي في العام 1899، هذه الشركة التي حافظت على مكانتها وترتيبها ومنافستها بسوق السيارات العالمي منذ بداية نشأتها وحتى وقتنا هذا.

فيلم سيما علي بابا

أنتجت الشركة الإيطالية فيات FIAT، السيارة التي تحولت إلى مركبة فضائية خلال أحداث فيلم " سيما علي بابا "، بداية من العام 1964 تحت اسم D600 هذا الطراز الصغير صاحب الشهرة الواسعة في الشوارع المصرية، ويعتبر هذا الطراز الانجح في تاريخ إصدارات فيات خلفًا للسيارة 128، حيث تم طرح ما يقرب من مليون و 562 ألف نسخة منه، إلى أن تم وقف خط إنتاج هذا الطراز في العام 1969.

فيلم سيما علي بابا

واتسمت السيارة FIAT D600، بهيكلها الخارجي الصغير الذي يجمع بين مفهوم السيارات الشبابية والكلاسيكية، وصادم امامي صغير أيضًا دون وجود شبكة أمامية، ومصابيح دائرية الشكل محاطة بهيكل معدني فضي اللون، يتوسطها شعار فيات الشهير، وتميزت بمفهومها الشبابي ثنائي الأبواب " كوبيه ".

فيلم سيما علي بابا

استمدت السيارة FIAT D600، قوتها من محرك بسعة 8.0 لتر يستطيع أن يولد قوة قدرها 25 حصان، و يبلغ العزم الأقصى للدوران 46 نيوتن/متر، فتتمكن هذه السيارة للتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك في غضون 40 ثانية.

فيلم سيما علي بابا

جدير بالذكر أن فيلم سيما علي بابا بطولة كلًا من " احمد مكي، لطفي لبيب، ماجد الكدواني، إيمي سمير غانم، هشام إسماعيل، محمد سلام، محمد شاهين، بدرية طلبة، بيومي فؤاد، شيماء عبد القادر، معتز الدمرداش " ومن تأليف شريف نجيب، و إخراج أحمد الجندي، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 2 نوفمبر من العام 2011.