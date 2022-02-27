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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معركة كييف تقترب: إطلاق نار وصواريخ و3 انفجارات بينها مخزن وقود |تفاصيل

صدى البلد

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، ليلة الاحد، بوقوع انفجار ضخم في فاسيلكيف، جنوب غرب العاصمة كييف، ناتج عن صاروخ استهدف مخزنا للوقود.

وبحسب “سكاي نيوز”، قال عمدة فاسيلكيف، ناتاليا بالاسينوفيتش، إن المدينة والمطار تعرضا إلى "قصف عنيف بالصواريخ الباليستية". وقال إن "العدو يريد تدمير كل شيء من حوله، لكنه لن ينجح".

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن انفجارين واسعين شوهدا في كييف يبدوان حول فاسيلكيف.

وأوضحت أنه يبدو أن الانفجارين الشاسعين اللذين اضاءا سماء الليل كانا حول فاسيلكيف على بعد حوالى 30 كم او حوالى 18 ميلا جنوب كييف .

وأشارت إلى أن مدينة فاسيلكيف لديها مطار عسكري كبير وخزانات وقود متعددة.

وذكر مسئولون أوكرانيون أن المنطقة كانت مسرحا لقتال عنيف ليلة الجمعة.

وذكرت قناة "الجزيرة" القطرية نقلا عن مراسلها في أوكرانيا، أن إطلاق نار كثيف يجري في مناطق متفرقة من العاصمة الأوكرانية كييف.

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وأفادت تقارير إعلامية أوكرانية، اليوم الأحد، بأن العاصمة كييف على وشك أن تتعرض لقصف عنيف. وقالت "القناة 9 الإخبارية"، إنه ورد أن كييف على وشك أن تتعرض لقصف عنيف بعد ساعات من الصمت الحذر.

واتخذ الآلاف من السكان ملاجئ تحت الأرض بناء على طلب من السلطات.

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن نائبة في البرلمان الأوكراني قولها  إن "الساعة المقبلة قد تكون صعبة في العاصمة كييف". وأضافت القناة أن هناك إطلاق نار كثيف في مناطق متفرقة من العاصمة كييف التي يسرى بها الآن حظر تجول ليلي.

وتداولت وسائل الإعلام صوراً قالوا إنها لعملية إنزال مظلي روسي جنوبي العاصمة كييف.

كييف اطلاق نار أوكرانيا فاسيلكيف

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