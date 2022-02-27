أوكرانيا تعلن إسقاط صاروخ روسي مجنح استهدف العاصمة كييف

قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزينكوف، اليوم الأحد، إن الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت صاروخا مجنحا أطلقه الجيش الروسي من بيلاروسيا.

ومنذ قليل، أكدت وزارة الدفاع الليتوانية أنها أرسلت كمية كبيرة من المساعدات العسكرية ، بما في ذلك البنادق الآلية والذخيرة والخوذات والسترات الواقية من الرصاص ، إلى الجيش الأوكراني في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حربًا فرضتها روسيا، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إندبندنت.

قال وزير الدفاع اليوم في منشور على فيسبوك: "ليتوانيا والقوات المسلحة الليتوانية من بين الدول التي تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا ، التي هي بالفعل في حالة حرب".

يأتي ذلك فيما قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني إن القوات الروسية تقدمت إلى خاركيف الأوكرانية بالعربات العسكرية، وبدأت معارك عنيفة داخل المدينة.

وأعلن عمدة خاركيف أوليج سينيجوبوف ، حسبما ذكرت صحيفة كييف إندبندنت ، أنه "كان هناك اختراق من خلال الآليات الخفيفة بما في ذلك في الجزء الأوسط من المدينة.

وطُلب من المدنيين البقاء في منازلهم ، وإطلاق النار على المحتلين من منازلهم ونوافذهم وإطلاق زجاجات المولوتوف.