اشتراطات تجهيزات وحدات الطعام المتنقلة ضمن مبادرة ايجى تراك..تعرف عليها

تتلقى وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة طلبات الراغبين في الحصول على فرصة عمل ضمن مبادرة ايجى تراك، وذلك عبر الإنترنت عبر صفحتهما الرسمية عَلِي موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك".

وتأتي هذه المبادرة في إطار إهتمام رئيس الجمهورية بالشباب وتشجيعهم على الاستثمار، وتوجيهاته بالتوسع في دعم ريادة الأعمال وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم.



وتعنى مبادرة "إيجي تراك" بتيسير كافة الإجراءات وتقديم حزمة من الخدمات لدعم ومساندة ومساعدة الراغبين في إقامة هذا المشروع في كافة النواحي الفنية والإجرائية والتمويلية من خلال منظومة الشباك الواحد فى اطار القانون رقم (92) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (111) لسنة 2019م..

عربات الطعام المتنقلة



وقال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير ، إن مبادرة ايجي تراك التي تتم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ، يتم تنفيذها وفقا لقانون 92 ولائحتة التنفيذية التي اصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية رقم 111 لسنه 2019، والمنظمة لعربات الطعام المتنقلة.

وأضاف قاسم، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد "، أنه جاري التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لحصر اعداد المتقدمين للمبادرة ومعرفة الاعداد التي تنطبق عليهم شروط المبادرة.

اشتراطات تجهيزات وحدات الطعام :

لابد أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساساً لهذا الغرض ، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة ، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظاً على البيئة ، وأن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولاً حرارياً ، وأن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد درجة حرارة تتراوح بين ( صفر – 5 ) درجة مئوية .

ويشترط توفير خزان مياه وحوضي غسيل للأيدى والأوانى موصلين بشبكة تصريف تنتهى إلى خزان تجميع يتم تفريغه بشكل يومى ، مع الإلتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها والتى لا تقل عن 300 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد ، وعلى أن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل فى منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر ، وممارسة النشاط فى المكان والحيز الجغرافى المحدد بالترخيص دون غيره .

ولا بد من الالتزام بكافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة التشريعات ذات الصلة لسلامة الغذاء ، والالتزام بكافة القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية وتوفير أجهزة الأطفاء اللازمة وفقاً للقواعد المشار إليها والالتزام بكافة القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة .

ووضع الشهادات الصحية لكافة المشتغلين فى تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة فى مكان ظاهر بها على أن يكون مبيناً مدة صلاحية الشهادة وتكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المخصتة ، مع ضرورة الالتزام بوضع قائمة المأكولات والمشروبات فى مكان ظاهر بالوحدة موضحاً بها قائمة الأسعار المحددة لكل صنف .

الأوراق المطلوبة لطلب ترخيص ايجي تراك:

وكشفت وزارة التنمية المحلية ، للمشاركة في مبادرة ايجى تراك عربات الطعام المتنقلة التى تتم بالتنسيق مع وزارتا التنمية المحلية والشباب والرياضة:

-اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها .

- الجيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص .

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور ، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث .

-ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.

- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أياً كان شكلها ، مع استيفائها للإشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة .

- ضرورة وجود شهادة صحية للمرخص له طبقاً لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.