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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل حلف المعينين الجدد اليمين بمجلس الدولة.. زغاريد وهتافات في قصر الأميرة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

اعتلت الهتافات والزغاريد فى قصر الأميرة فوقية فور وصول المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولى والمستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام لاستقبال المعينين الجدد فى وظيفة مندوبين مساعدين لأداء اليمين القانونية.

 

يودى المعينون الجدد من دفعات 2016-2017-2018 المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي 46 ، 66 لسنة 2022.

 

وعن ضوابط الحـضـور:
- الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.
- الحضور الساعة التاسعة صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.
- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.
- تحديد المرافقين يتم بطلـب مكتـوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة في موعد غايته الخميس الموافق 24 فبراير
- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

إجراءات استكمال التعيين:
أولا: تقديم المستندات والأوراق التالية:
-عدد 5 صورة شخصية حديثة (زي رسمي ، خلفية بيضاء سادة).
-عدد 3 صورة بطاقة الرقم القومي (وجهان – بحجمها الطبيعي).
-إقرار الذمة المالية ( من البريد).
-تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها.
-أصل شهادة بالموقف من التجنيد.
ثانيا: مواعيد التقديم:-
-تم تقديم مسوغات التعيين المشار إليها سلفاً يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير وفقاً للتوقيتات التالية:
بالنسبة لخريجي دفعة 2018:-
*الساعة 9.00 صباحاً من مسلسل رقم 1 حتی مسلسل رقم 70 بالقرار الجمهوري المعينين به. 
*الساعة 11,00 صباحاً من مسلسل رقـم 71 حتى مسلسل رقم 143بالقرار الجمهوري المعينين به.
وبالنسبة لخريجي دفعتی 2016-2017 يكون الحضور الساعة الواحدة ظهراً.
ثالثا: يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لموظفي مكتب رئيس مجلس الدولة بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بمبنى مجلس الدولة بشارع عصام الدالي بالدقي.
رابعا: يتعين سرعة استكمال الأوراق والمستندات المشار إليها في الميعاد المحدد والتوقيت المذكور، حتى يتسنى تحديد ميعاد حلف اليمين واستلام العمل.

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