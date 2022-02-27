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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا تناقش آليات منع التعديات على الأراضى الزراعية

اجتماع الأراضى الزراعية
اجتماع الأراضى الزراعية

ترأس المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام محافظة قنا، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات منع التعديات على الأراضى الزراعية، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التصالح.

جاء ذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة ونوابهم، وعدد من القيادات التنفيذية. 

 

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وشدد السكرتير العام لمحافظة قنا، على ضرورة المرور الميدانى على الأراضى الزراعية، ومواجهة أى حالة تعد عليها ومنعها فى المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، وذلك فى إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

ووجه السكرتير العام لمحافظة قنا، بأهمية المتابعة اليومية لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية والتي ترصد بالأقمار الصناعية أى تغير يحدث على الأراضى الزراعية، مشددا على ضرورة التعامل الفورى مع أى مخالفة تعدٍ يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون.

وأكد الطيبى أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية ستكون محورا رئيسيا في تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمراكز، لذا لا بد من بذل أقصى الجهود للقضاء ومنع تلك الظاهرة نهائياً والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة، من أجل ترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون وعدم السماح بأى تعديات جديدة.

 

اجتماع الأراضى الزراعية
اجتماع الأراضى الزراعية
اجتماع الأراضى الزراعية
اجتماع الأراضى الزراعية
اجتماع الأراضى الزراعية
اجتماع الأراضى الزراعية

 

اجتماع الأراضى الزراعية
قنا الأراضى الزراعية التعديات التصالح الرقعة الزراعية

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