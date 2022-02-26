انتخابات المهندسين بقنا: جولة إعادة بين أبوزيد وهاشم على مقعد النقيب

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بـ قنا ، المؤشرات النهائية للانتخابات التي جرت يوم الجمعة، حيث تقرر إجراء جولة إعادة على مقعد النقيب بين الدكتور محمود أبوزيد، النقيب الحالى، والدكتور عبدالفتاح هاشم، نائب رئيس جامعة سابق.

وفاز بمقاعد النقابة الفرعية لشعبة الكهرباء كل من: المهندس سالم حسين سالم ، و المهندس محمد رفاعى عبدالوهاب، و المهندس وليد عبدالعزيز عبداللطيف و شهرته وليد عكاوى.

فيما فاز بمقاعد شعبة المدنى كل من: أحمد محمد الديب، ممدوح سيد عبدالباقى، و شهرته ممدوح أبوخليل ، محمد عمر على السباعى، محمد أحمد شرقاوى.

و شهدت انتخابات نقابة المهندسين بقنا، منافسة ساخنة بين ٢٩ مرشحاً ، للفوز بـ ٨ مقاعد، من بينها مقعد النقيب و ٤ مقاعد لشعبة المدنى ، و ٣ مقاعد لشعبة الكهرباء، حيث تتنافس على مقعد النقيب ٥ مرشحين ، و ١٢ مرشحا على ٤ مقاعد المدنى و ١٢ آخرين على ٣ مقاعد لشعبة الكهرباء.

بلغ عدد الناخبين المصوتين خلال العملية الانتخابية حوالى ١٧٠٠ ناخب من بينهم ٥٤٠ ناخب بلجان نجع حمادى، من بين ١١٩٥٠ ناخب، يحق لهم التصويت ، حيث جرى تقسيمهم على مقرين انتخابيين، الأول بمقر نقابة المهندسين بقنا، و الثانى بمقر قاعة ريفورم بمدينة نجع حمادى.