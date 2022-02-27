19 هدفا .. محمد صلاح يتفوق على ساديو ماني فى قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

شهدت منافسات الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي منافسة شرسة على اقتناص لقب هداف البريميرليج.
وحصل هاري كين لاعب فريق توتنهام هوتسبير على لقب الدورى الانجليزى الموسم الماضي.
ويسعى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الى حصد لقب هداف الدوري الانجليزي خلال الموسم الحالي والمساهمة في اقتناص لقب البريميرليج من انياب فريق مانشستر سيتي.
صدى البلد يستعرض أبرز هدافي الدوري الانجليزي بعد ٢٧ جولة من البطولة المحلية:
يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفًا
حل البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي فى المركز الثانى 12 هدفًا
وجاء مهاجم ليفربول الإنجليزي السنغالي ساديو ماني فى المركز الثالث برصيد 11 هدفًا
وحل الانجليزي رحيم ستيرلينج نجم فريق مانشستر سيتي رابعا برصيد 10 أهداف
واحتل جيمي فاردي المركز الخامس برصيد 9 أهداف
فيما جاء إيميل سميث رو سادسا برصيد 9 أهداف
بينما احتل إيمانويل دينيس المركز السابع برصيد 9 أهداف
وجاء الكورى سون هيونج مين نجم فريق توتنهام هوتسبير فى المركز الثامن برصيد 9 أهداف
وفى المركز التاسع جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 9 أهداف
وفى المركز العاشر حل برونو فيرنانديز برصيد 9 أهداف
وفى المركز الحادي عشر جاء اللاعب رافينيا برصيد 9 أهداف
وجاء اللاعب نيل موباي فى المركز الثانى عشر برصيد 8 أهداف
وتذيل ميكائيل أنطونيو قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف.