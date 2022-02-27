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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الدبلومات الفنية 2022 .. حالات إلغاء الامتحان أو الحرمان منه

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات إلغاء وحرمان الطلاب من امتحانات الدبلومات الفنية 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم : يلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها سواء في الامتحانات العامة والامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب أيا من الأفعـال التالية:

  • صور أو طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة: أسئلة الامتحانات أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان أو اشترك أو شرع في ارتكاب أيا من هذه الأفعـال
  • الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان.
  • القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.
  • الاعتداء بالقول أو بالفعل على أحد القائمين باعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.
  • استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى الى الغش او الشروع فيه
  • مساعدة الغير في الامتحان .
  • إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.

المادة الرابعة يلغي امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا إذا ما أرتكب إحدى المخالفات الآتية:-

  • حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية أو أي وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.
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التعليم تحدد الطلاب المسموح لهم بالتقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022

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امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ... كل ما تريد معرفته عن رسوم دخولها

  • تضمين الإجابـة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينـم على الاستهانة أو السخرية باي الهروب بها
  • تمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة

كما اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انه يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان الدبلومات الفنية العام التالي لعام الإلغاء.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم حرمان الطالب من دخول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 للعام التالي، إذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عال من الجسامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم انه يجوز إلغاء  امتحان الطلاب مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص بحسب الأحوال ، إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد مما يقطـع بوجود حالة غش جماعي وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيه التطابق.

ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس لجنـة النظـام والمراقبة المختص لعرضه على المشرف العام على الامتحان الذي يقـوم بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنتها التقرير المشار اليه والتأكد من وجود التطابق في الإجابة وإعداد تقرير مفصل ثان عن حالة التطابق يرفع الى المشرف العام على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لإصدار القرار المناسب وتقدر درجات جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الإخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد 

وقالت وزارة التعليم، يجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص بحسب الأحوال – مع عدم الإخلال بأي عقوبة جنائية - الغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل أو إحدى اللجان حال حدوث إخلال بالنظام العام للامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها

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