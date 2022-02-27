عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح 7 شوارع بعد غلقها 20 عاماً بحى شرق ملوى في المنيا

فتح 7 شوارع بملوى
فتح 7 شوارع بملوى

استجابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا لشكوى أهالى الدوكة بحى شرق من غلق 7 شوارع لفترة دامت أكثر من 20 عاما، حيث قرر رئيس المركز تشكيل لجنة لدراسة الشكوى وإمكانية فتح تلك الشوارع، بناءً على توجيهات اللواء الوزير أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين وحل مشكلاتهم بأسرع طريقة ممكنة، والتواجد على أرض الواقع والتواصل الدائم معهم.

وأهتم اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، بدراسة شكوى أهالى الدوكة بحى شرق بخصوص تضررهم من غلق 7 شوارع منذ أكثر من 20 عاماً، وتربط بين منطقة الدوكة وشارعي بورسعيد والمطاحن.

ووجه رئيس المدينة بتشكيل لجنة من التخطيط العمرانى والإدارة الهندسية، لدراسة الشكوى، حيثُ قررت اللجنة قانونية فتح تلك الشوارع من الناحية التنظيمية.

وكلف "السايس"، محمد عبد الغنى، نائب رئيس مدينة ملوى، بفتح الـشوارع الـ 7 للتسهيل على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة لهم، مؤكدا أنه لن يدخر جهداً في الاستجابة لمطالب المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والتعامل الفورى مع الشكاوى وإيجاد حلول عملية لها بما يسهم فى تحقيق المصلحة العامة.
وشدد محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة التنفيذية، بالمراكز، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم والمرور ميدانيا والإشراف والمتابعة على جميع الأعمال الجاري تنفيذها لضمان الانتهاء منها على الوجه الأمثل.
 

المنيا محافظ المنيا المتابعة الميدانية الخدمات طالب جنوب المنيا الوحدات المحلية المواطن التنفيذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

اشتعال الحرب.. مدن أوكرانيا تدعو سكانها إلى الاحتماء بالملاجئ على الفور

بوتين يخرج عن صمته.. أوكرانيا تتقدم بشكوى ضد روسيا أمام العدل الدولية

القضاء الاداري يحيل دعوى أرملة الاعلامي وائل الابراشي لشطب عضوية طبيب للمفوضين

المهن التمثيلية تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

شافها في وضع مخل| جزار يقتل ابنته بـ شومة ومفاجأة من والدتها

بحضور كبار الفنانين.. تشييع جنازة جالا فهمي من مسجد مصطفى محمود| فيديو وصور

التموين: تأمين سفينة وادى العرب وخروجها محملة بشحنة قمح من أوكرانيا

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يتابع أعمال إصلاح خط الطرد للصرف الصحى بالمستشفى الجامعى

ترشيحاتنا

ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة.. طالبة في الصعيد تبتكر علاجًا لسرطان الثدي|فيديو

نقل 100 ألف موظف حكومي للعاصمة الإدارية بعد 3 سنوات

مولد السيدة زينب.. الصوفية يواصلون احتفالهم برئيسة الديوان.. وعصام درويش أبرز المداحين

أبرز الهواتف والتقنيات المتوقع الإعلان عنها خلال مؤتمر MWC 2022

مصر تدعو لاجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية للتباحث حول التطورات في أوكرانيا

مزاد سيارات حكومى جديد فى مارس .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... الحزن يخيم على عمر خيرت أثناء توديع جالا فهمي زوجته السابقة

السم في العسل.. TikTok سلاح روسيا المضلل في الحرب على أوكرانيا

شاهد.. أوروبا كلها تنزل إلى الشوارع ضد موسكو.. و رسالة خاصة لزعيم روسيا

طريقة عمل خيار مخلل صحي.. 3 وصفات مختلفة

فيديو

وداعًا نجمة التسعينيات.. تعرف على سبب وفاة جالا فهمي |فيديوجراف

عملت مشاكل كتير وكنت عايز أطلع ضابط شرطة.. تصريحات الفنان أحمد زاهر

تدمير 14 طائرة و102 دبابة.. أوكرانيا تعلن حصيلة صدّها للغزو الروسي

سمير صبري أحدثهم.. فنانون دعمهم الرئيس السيسي في أزماتهم الصحية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ