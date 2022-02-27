فتح 7 شوارع بعد غلقها 20 عاماً بحى شرق ملوى في المنيا

استجابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا لشكوى أهالى الدوكة بحى شرق من غلق 7 شوارع لفترة دامت أكثر من 20 عاما، حيث قرر رئيس المركز تشكيل لجنة لدراسة الشكوى وإمكانية فتح تلك الشوارع، بناءً على توجيهات اللواء الوزير أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين وحل مشكلاتهم بأسرع طريقة ممكنة، والتواجد على أرض الواقع والتواصل الدائم معهم.

وأهتم اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، بدراسة شكوى أهالى الدوكة بحى شرق بخصوص تضررهم من غلق 7 شوارع منذ أكثر من 20 عاماً، وتربط بين منطقة الدوكة وشارعي بورسعيد والمطاحن.

ووجه رئيس المدينة بتشكيل لجنة من التخطيط العمرانى والإدارة الهندسية، لدراسة الشكوى، حيثُ قررت اللجنة قانونية فتح تلك الشوارع من الناحية التنظيمية.

وكلف "السايس"، محمد عبد الغنى، نائب رئيس مدينة ملوى، بفتح الـشوارع الـ 7 للتسهيل على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة لهم، مؤكدا أنه لن يدخر جهداً في الاستجابة لمطالب المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والتعامل الفورى مع الشكاوى وإيجاد حلول عملية لها بما يسهم فى تحقيق المصلحة العامة.

وشدد محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة التنفيذية، بالمراكز، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم والمرور ميدانيا والإشراف والمتابعة على جميع الأعمال الجاري تنفيذها لضمان الانتهاء منها على الوجه الأمثل.

